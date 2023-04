Comment préparer le choulen, la soupe traditionnelle des nomades sibériens

Le «choulen» est une soupe copieuse et chaleureuse parfaite quand il fait froid, ou lorsque vous avez besoin d’un repas bien réconfortant. Elle est généralement servie chaude et se déguste avec du pain.

La soupe choulen est un plat de base de la cuisine bouriate. Elle est couramment consommée lors d’occasions spéciales et de célébrations. Les Bouriates sont un groupe ethnique qui vit depuis des siècles dans la région du lac Baïkal, en Sibérie orientale. Leur langue appartient au groupe mongol et ils sont en majorité bouddhistes.

Les Bouriates possèdent une riche culture façonnée par leur mode de vie nomade et leurs interactions avec les peuples voisins. On pense que le choulen a été élaboré par les Bouriates pour se sustenter au cours de leurs longs voyages. Les nomades bouriates faisaient paître du bétail, des moutons et des chèvres.

La soupe est préparée à partir d’ingrédients facilement accessibles dans cette région, tels que de la viande, des légumes et de la farine. Elle est cuite dans une grande marmite sur un feu de bois, une méthode de cuisson courante pour les peuples nomades.

En plus de son goût délicieux, le choulen est un repas nutritif riche en protéines, vitamines et minéraux. La viande fournit une bonne source de protéines, tandis que les légumes apportent des fibres et de nombreux nutriments essentiels.

Il est important d’utiliser une viande de qualité, sans quoi cette soupe ne sera pas savoureuse et le bouillon ne sera pas assez riche. Historiquement, de l’agneau était utilisé, mais de nos jours, elle est souvent préparée avec du bœuf. Le choulen a une consistance si épaisse qu’une cuillère peut y tenir à la verticale.

Aujourd’hui, le choulen reste un plat populaire de la cuisine bouriate, sur un pied d’égalité avec les raviolis locaux appelés « pozy », et ravit les papilles des personnes de tous âges. Il est souvent servi dans les cafés de la région et de nombreuses familles continuent de le préparer à la maison en utilisant des méthodes traditionnelles et des recettes transmises de génération en génération.

Ingrédients pour 5 portions :

agneau ou bœuf – 200-300g

eau ou bouillon – 2l

sel et poivre moulu – au goût

deux oignons

oignons verts – pour décorer le plat

une feuille de laurier

nouilles – 100-150g

100-150g un œuf

farine – environ 150g

eau – 30g

sel – au goût

Préparation :

Laver et couper la viande en cubes, faire cuire dans une casserole pendant 20-30 minutes ; retirer la mousse au fur et à mesure que l’eau bout.

Pendant ce temps, préparons les nouilles : mélangez un œuf, une pincée de sel et de l’eau puis remuez soigneusement.

Ajoutez progressivement la farine ; la pâte à nouilles doit devenir solide.

L’étape suivante consiste à étaler la pâte en une fine couche.

Ensuite, coupez la pâte en petits morceaux de forme allongée, comme sur la photo.

Les oignons doivent être coupés en fines lanières et mis de côté ; ils seront ajoutés au plat quand il sera prêt.

Vous pouvez également couper des oignons verts à l’avance pour décorer la soupe.

Dans la casserole, salez et poivrez au goût la viande bouillante ; ajouter la feuille de laurier. En remuant de temps en temps, ajouter les nouilles et cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les oignons.

Décorez le choulen avec les oignons verts et servez chaud. Ce plat est à déguster avec du pain ou des croutons !

