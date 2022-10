Ragoût d'élan aux pommes de terre: comment préparer le plat préféré de Leonid Brejnev

Très probablement, vous vivez dans un endroit où il n'y a pas d'élans. Et vous pouvez vous sentir désolé pour ce noble animal. En général, la viande d'élan est une délicatesse rare en Russie, mais dans certaines régions, les plats cuisinés avec celle-ci font partie de la cuisine locale.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En ce qui concerne l'histoire du ragoût d'élan, on sait que le dirigeant soviétique Leonid Brejnev avait un grand amour pour les plats à base de cette viande. Selon des témoins oculaires, dans les années 1960 et 1970, Brejnev visitait la ferme de chasse Zavidovo (à 130 km de Moscou) presque chaque semaine. À cette époque, ce lieu était une réserve naturelle fermée et protégée. Brejnev aimait chasser, divertir les invités et leur offrir divers plats exotiques. L'une de ses recettes préférées était le ragoût d'élan avec des pommes de terre.

Aujourd'hui, la chasse aux élans reste très populaire parmi les chasseurs russes en raison du grand nombre de forêts situées dans le pays. Il s'agit d'un animal assez gros, dont la hauteur peut atteindre 2 mètres et le poids – 400 à 500 kilogrammes.

Si vous aimez être en bonne santé et en forme, la viande d'élan peut remplacer la poitrine de poulet maigre. Les médecins vantent en effet ses vertus : faible en matière grasse, sans glucides et riche en protéines. Cette viande se distingue par une grande quantité de vitamines (E, PP, groupe B), d'acides gras polyinsaturés, de micro et macro éléments.

>>> On dirait le Sud: un bortsch aux haricots et aux pruneaux (Recette)

La viande d'élan a une saveur unique et ne nécessite pas de recettes compliquées. Dans le même temps, la viande d'élan mâle est ferme et nécessite donc un trempage de plusieurs heures. Vous pouvez utiliser de l'eau ou une marinade légère à base d'une faible solution de vinaigre ou de jus de citron. La viande d'un élan femelle est beaucoup plus tendre, elle peut donc être trempée en moins de temps ou même cuite sans pré-trempage.

Pour améliorer la saveur de la viande d'élan, avant de la mettre dans une grande casserole, il faut la faire frire jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ensuite, elle doit être cuite longtemps avec légumes et assaisonnements.

Cette recette a une version festive. La base (viande et pommes de terre) est la même, mais il faut ajouter des carottes, ainsi qu'un peu d'abricots secs et de pommes coupées en gros morceaux. Vous pouvez également essayer cette version. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un ragoût d'élan avec des pommes de terre, des oignons et des carottes.

Ingrédients pour 8 portions :

Olga Brovkina Olga Brovkina

viande d'élan (filet) – 1kg

pommes de terre – 1kg

3-4 oignons

1 carotte

4-5 gousses d'ail

épices pour viande – selon vos envies

sel et poivre – selon vos envies

Préparation :

Nettoyez soigneusement la viande d'élan de tout surplus de graisse et des tendons, puis coupez en gros morceaux, saupoudrez d'un peu de sel.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Faites frire la viande dans du beurre avec l'ajout d'huile végétale jusqu'à obtention d'une croûte dorée caractéristique. La viande doit être mise dans une poêle très chaude dans de l'huile grésillante et frite à feu vif afin de conserver au maximum le jus. La viande n'a pas besoin d'être entièrement cuite. Si vous la surexposez à la chaleur ou réduisez l'intensité du feu, le jus s'écoulera et la viande deviendra dure. Sortez la viande de la poêle.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez les pommes de terre en gros morceaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Après cela, faites frire les pommes de terre dans la même huile dans laquelle la viande a été frite.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez l'oignon en cubes, émincez l'ail et les carottes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Une fois les pommes de terre dorées, retirez-les de la poêle et commencez à disposer les ingrédients dans des marmites, ou plutôt, comme on le faisait à Zavidovo, dans un grand chaudron, couche par couche.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tout d'abord, mettez un tiers de l'oignon, puis dessus – toutes les pommes de terre, que nous saupoudrons d'un peu de sel. Ensuite, placez la deuxième partie de l'oignon, de l'ail, les carottes, du poivre noir et des épices. Enfin, la viande d'élan garnie du reste d'oignon, d'ail, de poivre noir et d'épices.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Remplissez le récipient d'eau bouillante ou de bouillon de viande au tiers et placez-le dans un four préchauffé à 200°C pendant environ une heure et demie. Si vous savez que l'élan était âgé ou que la viande n'a pas été trempée assez longtemps, le temps de cuisson doit être légèrement augmenté.

Olga Brovkina Olga Brovkina

La viande d'élan est très juteuse. Les pommes de terre sont le meilleur accompagnement de ce plat insolite.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous partagions diverses recettes russes à base de viande de renne.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.