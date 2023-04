Comment préparer la goubadia, une tourte multicouche issue de la cuisine tatare

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La goubadia est un plat traditionnel de la cuisine tatare et bachkire. C’est une tourte salée qui comprend souvent une garniture de viande, généralement du bœuf ou de l’agneau, des oignons et du riz, et est cuite à l’intérieur d’une enveloppe de pâte.

Les origines exactes de la goubadia ne sont pas précisément connues, mais c’est un plat qui a pris racine dans la cuisine tatare. Certains historiens suggèrent qu’il a peut-être été introduit en Russie par les envahisseurs mongols au XIIIe siècle.

La goubadia a une signification particulière dans les mariages. Il est de coutume que la famille de la mariée la prépare. Le plat est souvent cuisiné en grande quantité et est servi à tous les invités présents lors de la cérémonie.

Cette tourte était traditionnellement considérée comme un symbole des compétences culinaires de la jeune mariée et était un moyen de démontrer sa capacité à nourrir sa future famille. Elle doit avoir des couches de garniture de taille égale et être bien cuite, tout en restant tendre. On croyait également que le plat portait chance et prospérité aux jeunes mariés.

Il existe deux versions de la goubadia. La première, sucrée, est remplie de fruits secs et de fromage blanc rouge fait maison. Elle est généralement consommée en dessert, avec du thé. La deuxième version est un plat savoureux et très nutritif garni de viande. Fait intéressant, des fruits secs étaient également ajoutés à la viande dans la goubadia, car ils étaient censés protéger les jeunes mariés du mauvais œil.

Aujourd’hui, nous allons cuisiner une délicieuse goubadia avec de la viande et des fruits secs.

Ingrédients pour une tourte :

Pour la garniture :

filet d’agneau - 500g

riz - 1 tasse (ou 250g)

mélange de fruits secs - 100g

beurre fondu - 150g

deux oignons

quatre œufs durs

huile végétale - 2 cuillères à soupe

sel, poivre noir moulu pour la viande - selon vos envies

Pour la pâte :

farine tamisée - 500g

lait - 1 tasse ou 250g

levure sèche - 10g

beurre fondu - 50g

deux œufs

sucre - 1,5 cuillère à soupe

une pincée de sel

Préparation :

Incorporez la levure, le sucre et la moitié de la farine tamisée dans le lait tiède. Remuer, couvrir d’un torchon et laisser reposer dans un endroit chaud pendant 1 heure.

Ajouter le beurre, les jaunes d’œufs, le sel et le reste de farine à la pâte.

Réalisez une boule de pâte, posez-la sur une surface farinée et pétrissez jusqu’à ce qu’elle ne colle plus aux mains. Remettez-la dans le bol, couvrez et laissez reposer 1 h. Pétrissez la pâte deux fois de plus avec des pauses de 40 à 50 minutes.

Passons à la garniture. Coupez la viande en morceaux et passez-la dans un hachoir à viande. Épluchez l’oignon, émincez-le et faites-le revenir dans l’huile végétale sur une poêle préchauffée pendant 5 minutes.

Ajoutez-y la viande hachée et faites-la frire, en remuant, pendant encore 8 minutes. Retirer du feu et laisser refroidir. Ajouter du sel et du poivre au goût.

Préparez votre riz.

Hachez finement les œufs. Lavez les fruits secs, hachez-les en petits morceaux et laissez-les reposer dans de l’eau bouillante pendant un moment.

Étalez les deux tiers de la pâte pour former un cercle d’un diamètre de 5 cm supérieur à celui du moule. Placez le tout dans le moule graissé ; saupoudrez généreusement d’huile sur le dessus.

Mettez un tiers du riz sur la pâte ; puis étalez la viande.

Placez le deuxième tiers de riz puis une couche d’œufs.

Ajouter le riz restant et les fruits secs. Verser le beurre fondu dessus.

Étalez la pâte restante en cercle, refermez la partie supérieure et pincez les bords. Faites cuire la tarte pendant 35-40 minutes à 190°C.

La goubadia doit être servie chaude.

Priatnovo appetita !

