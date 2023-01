Comment cuisiner des croquettes de Skobelev, hommage à un illustre général russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les croquettes de Skobelev sont un plat de l’époque impériale qui a été préparé en l’honneur du général russe Mikhaïl Skobelev (1843-1882), originaire de Saint-Pétersbourg. Les habitants de la ville sur la Neva adoraient ce commandant militaire intrépide, qui était bien connu comme un brillant stratège. Il a participé à la conquête de l’Asie centrale par la Russie impériale, ainsi qu’à la Guerre russo-turque de 1877-1878 au cours de laquelle les troupes russes sous son commandement ont libéré la Bulgarie.

Il est entré dans l’histoire sous le surnom de « général blanc », comme les soldats l’appelaient affectueusement pour avoir participé aux batailles en uniforme blanc et sur un cheval de cette même couleur. Ce brillant militaire est encore connu dans le pays aujourd’hui, non seulement pour son héroïsme et son apparence spectaculaire, mais aussi pour les délicieuses « croquettes de Skobelev », qui sont apparues en son honneur. Apparemment, le général Skobelev n’a jamais eu l’occasion de se familiariser avec ce plat. Il est mort avant sa création.

Les croquettes de Skobelev étaient les plus populaires au début du siècle dernier. Lors de l’élan patriotique qui a accompagné l’entrée de la Russie dans la Grande Guerre, un plat portant le nom du brave général a figuré au menu du Club anglais de Moscou. En témoigne le menu du 15 octobre 1914 retrouvé dans des archives, qui proposait entre autres des « croquettes de Skobelev avec petits pois » pour le déjeuner. Plus tard, ce mets est devenu de plus en plus populaire dans la société, et pas seulement dans les murs étroits d’un club fermé.

Les croquettes de Skobelev sont des escalopes de viande en forme ovale avec une croûte frite croustillante. Pour rendre le plat encore plus juteux, la recette originale utilisait de la graisse de bœuf et de veau, mais vous pouvez également utiliser du blanc de poulet ou de veau avec du beurre ordinaire. Si vous n’aimez pas les petits pois comme accompagnement, essayez les galettes de purée de pommes de terre.

Ingrédients pour 10 portions :

Pour les croquettes :

pain blanc – 200g

crème avec une teneur en matières grasses de 82% – 300g

viande hachée (veau ou celle de votre choix) – 1000g

oignon – 1 pièce

beurre – 100g

4 œufs

sel – selon vos envies

poivre moulu – selon vos envies

eau – 50g

farine – 6 cuillères à soupe

chapelure – 200-300g

huile végétale – pour la friture

Pour la sauce :

farine – 3 cuillères à soupe

beurre – 50g

eau – 50ml

crème aigre – 100g

Préparation :

Coupez les croûtes du pain et trempez-les dans la crème pour les ramollir.

Hachez finement l’oignon. Coupez le beurre froid en morceaux.

Maintenant, prenez le pain et essorez l’excédent de crème, puis ajoutez le sel, le poivre, l’oignon et le beurre à la viande hachée.

Mélangez bien la viande hachée et formez des boulettes de la taille d’une boule de billard.

Préparez le liant : mélangez bien les œufs, la farine, l’eau et le sel.

Trempez les boulettes de viande hachée dans le mélange œuf-farine, puis dans la chapelure. Façonnez-les en escalopes ovales.

Faites frire les croquettes dans de l’huile végétale, en les cuisant à feu moyen.

Séparément, faites frire la farine dans le beurre, ajoutez de l’eau et de la crème aigre. Mélangez bien le tout et faites bouillir à nouveau.

Versez la sauce sur les croquettes. Vous pouvez servir le plat avec des petits pois, de la purée de pommes de terre ou n’importe quel plat d’accompagnement que vous aimez.

Priatnovo appetita !

