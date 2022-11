Kournik: cette tourte indissociable des mariages traditionnels russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, il est de coutume de préparer des plats spéciaux pour les mariages (découvrez-les tous ici). L’un de ces plats est le kournik - une grosse tourte multicouche en forme de dôme. Son nom vient très probablement du mot russe signifiant « poulet » (kouritsa), qui est l’un des ingrédients. Selon une autre version, la tourte était ainsi appelée parce que de la vapeur chaude sortait (kourit’sa) de son centre.

Les parents offrent le kournik aux jeunes mariés le jour de leurs noces. Il est plus qu’un simple régal : c’est un plat plein de symboles, à la fois dans la façon dont il est orné et dans le remplissage.

Le marié reçoit un kournik décoré de figurines humaines, ce qui est un vœu de grande famille. Pour la mariée, il est décoré de fleurs et de motifs végétaux pour symboliser la beauté et la fertilité.

La garniture du gâteau a elle aussi un sens : le grain est symbole de prospérité, la poule et l’œuf symbolisent la continuité de la famille, tandis que la farine symbolise l’harmonie et la vie.

>>> Le koulibiac de saumon: une tarte luxueuse chantée par les écrivains russes

Bien que le kournik traditionnel ait trois garnitures (gruau de riz ou de sarrasin, poulet et champignons), il en existe de nombreuses versions. Par exemple, au lieu du gruau, je mets des pommes de terre, des champignons et du chou, et je fais l’impasse sur le poulet. J’ai cette fois choisi du riz, des champignons et des œufs comme garniture. C’est plus tendre et un peu plus léger que le poulet.

Dans le sud de la Russie, on le cuit avec du poulet ; dans le Nord, avec du poisson. Pour ajouter de la saveur et de la jutosité à la garniture, on utilise des oignons et des carottes frits, des œufs et des herbes fraîches. Dans certaines recettes, une sauce à la crème est ajoutée. Des blinis doux (crêpes) séparent les couches. Toute cette splendeur est déposée dans une pâte sablée, qui forme une croûte croustillante après cuisson.

Préparer un kournik est une tâche laborieuse qui demande du temps. C’est un plat magnifique qui égayera n’importe quel mariage ou fête. Vos invités seront ravis ! Fait amusant : selon la légende, le kournik est considéré comme l’un des plats préférés d’Ivan le Terrible.

Donc, si vous voulez faire un cadeau significatif pour de jeunes mariés ou simplement surprendre vos invités, préparez un kournik. Plus il y a de couches et de garniture, mieux c’est !

Ingrédients pour 6 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pâte (pour une tarte de 20 cm) :

farine - 360g

beurre - 60g

crème fraîche (30% de matières grasses) - 150g

œuf - 2

sel - 1/2 cuillère à café

sucre - 1 cuillère à soupe

levure en poudre - 1 cuillère à café

Crêpes (6-8 de 18 cm) :

farine - 100g

lait chaud - 200g

œuf - 1

sucre - 1 cuillère à soupe

sel - une pincée

huile de tournesol - 1 cuillère à soupe

Garniture aux champignons :

champignons shiitake - 200g (ou autre champignons)

pleurotes - 200g (ou autre champignons)

oignons - 2

sel - une pincée

poivre selon le goût

beurre - 30g

huile de tournesol - 2 cuillères à soupe

Garniture de riz :

riz blanc - 60g

œuf - 1

oignon - 1

beurre et huile de tournesol pour faire frire les oignons

aneth - 1 botte

un cube de bouillon de champignons - facultatif

Farce aux œufs :

œufs - 3

oignons verts – une botte

beurre pour faire frire les oignons - 30g

Pour badigeonner le gâteau :

jaune + 2 cuillères à soupe de lait

Préparation :

Il est préférable de commencer le processus en préparant les garnitures. Faites bouillir le riz. J’ai pris un cube de bouillon de champignons pour le rendre plus savoureux, mais sans obligation. Si vous n’ajoutez pas de cube, salez votre riz.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire bouillir 4 œufs. Écrasez un œuf dur (vous aurez besoin de 3 œufs pour la garniture au point 6) avec une fourchette et ajoutez-le au riz avec l’aneth. Hachez finement l’oignon et faites-le revenir jusqu’à ce qu’il soit transparent. Ajouter au mélange de riz.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la garniture aux champignons, hachez finement l’oignon et faites-le revenir dans l’huile et le beurre jusqu’à ce qu’il soit tendre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les champignons en dés et ajoutez-les aux oignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire sauter jusqu’à consistance tendre, environ 7 à 10 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût. Mettez-les de côté et laissez refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Hachez finement trois œufs durs. Hachez les oignons verts et faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Sel et poivre au goût.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettre tous les ingrédients de la pâte et pétrir pour obtenir une pâte souple et mousseuse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir d’un film alimentaire et laisser reposer 30 à 40 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte à crêpes, placez l’œuf, le sel, le sucre et la moitié du lait dans un bol profond. Ajouter la farine et bien mélanger pour qu’il n’y ait pas de grumeaux. Ajouter le lait restant. Ajoutez l’huile à la pâte et mélangez bien avant de faire frire.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites cuire les blinis sur une plaque chauffante. J’ai réalisé 7 blinis (crêpes) de 18 cm de diamètre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Diviser la pâte en trois portions : une petite portion pour la décoration et deux portions égales pour le dessous et le dessus du gâteau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Sur un papier sulfurisé, étalez la plus grande partie pour obtenir une feuille légèrement plus grande que le diamètre du blini. Placez le premier étage.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez la garniture au riz dessus. Vous pouvez placer des petits morceaux de beurre par-dessus pour plus de jus. Mais comme j’avais beaucoup de beurre dans mon sauté d’oignons, je ne l’ai pas fait.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir d’un blini et mettre la garniture aux champignons dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Continuer avec la farce aux œufs. Répétez jusqu’à ce que tous les blinis et la garniture soient terminés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Les dernières couches ont moins de garniture pour créer une forme sphérique. Terminez en faisant en sorte que le blini de la couche supérieure de la pâte soit à plat.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez le deuxième grand morceau de pâte et couvrez le gâteau. Pincez les bords ensemble.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Décorez avec le reste de la pâte si vous voulez.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Badigeonnez le gâteau avec de l’œuf.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Il est préférable de le servir chaud, mais le kournik sera également délicieux légèrement refroidi.

Bon appétit !

Dans cette autre publication, découvrez cinq recettes russes originales à base de poulet.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.