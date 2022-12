Les sept plats les plus chers à déguster dans les restaurants moscovites

Où peut-on déguster fastueusement à Moscou du caviar noir couvert d’or mussif, un gâteau en forme de cœur humain bien réaliste et savourer la soupe la plus chère de la capitale?

Le «sandwich» le plus cher

Service de presse du restaurant Christian Service de presse du restaurant Christian

Au restaurant Christian, le croissant classique est recouvert d’or mussif et, à l’intérieur, on le tartine de beurre fait maison. La dernière touche – 50 grammes de caviar noir. Ce croissant doré (au propre comme au figuré) vous coûtera 6 000 roubles (près de 80 euros).

La tourte la plus chère

Service de presse du restaurant Metropol Service de presse du restaurant Metropol

Dans le restaurant de l’hôtel Metropol, situé à deux pas de la place Rouge, l’on cuisine le koulibiac, cette tourte russe, selon la recette datant de 1905. À l’intérieur de la pâte, qui fond dans la bouche, vous trouverez une farce douce faite de trois sortes de poissons nobles. Cette tourte est servie avec une sauce à base de caviar et de mousseux. D’habitude, le koulibiac est commandé pour un groupe de convives. Le prix est de 7 500 roubles (près de 100 euros).

La salade la plus chère

La salade au crabe royal du Kamtchatka, roquette épicée, tomates douces, avocat et orange rafraichissante – œuvre de l’Italien Catello Sansone, chef au restaurant Assunta Madre – coûte la bagatelle de 3 500 roubles (près de 50 euros). Et elle contient beaucoup, beaucoup de crabe.

La soupe la plus chère

La bouillabaisse impériale classique rassasiera aussi bien l’estomac que les yeux des amateurs de fruits de mer, de homards et de crevettes onéreux. Au restaurant Bouillabaisse, elle est servie avec des croûtons et une sauce. La préparation du bouillon pour ce plat prend presque deux jours ! Une portion pour deux personnes coûte 24 900 roubles (près de 330 euros).

Le mets de viande le plus cher

Le filet mignon de Kobe, c’est un steak de bœuf japonais de classe prémium des plus tendres possibles et grillé sur une pierre volcanique du Mont Fuji. Ce brin d’exotisme en plein Moscou vous attend dans le restaurant japonais Megumi (ce qui veut dire « Bénissez-moi » en nippon) et vous reviendra à 73 000 roubles (975 euros). Le tout, servi sur une pierre brûlante avec de l’ail.

Le plat de poisson le plus cher

Des fruits de mer extrêmement frais sont proposés aux clients du restaurant Erwin.Reka.Morié.Okean (Erwin.Rivière.Mer.Océan). Le set royal sur un plateau glacial pour 23 000 roubles (près de 300 euros) comprend des langoustines et des assortiments de crevettes, d’huîtres et d’oursins. Le roi du plat ? Un crabe entier. Ses « poings » – la viande juteuse de ses pinces décortiquées – sont servis à part.

Le dessert le plus cher

Service de presse du restaurant Jajda krovi Service de presse du restaurant Jajda krovi

Dans le restaurant Jajda krovi (Soif de sang), l’on épate les clients avec un dessert en forme de cœur humain grandeur nature et bien réaliste. Le fourrage est fait de biscuit au miel et au caramel, imbibé de liqueur à la crème. L’on devine en outre la saveur des pruneaux, de la crème de chocolat et du lait concentré. Ce doux cœur humain peint à la main vous reviendra à 2 700 roubles (près de 35 euros).

