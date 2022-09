Ces brioches à la cannelle en forme de cœur que les Russes adorent

Cette brioche à la cannelle en forme de cœur est plus qu'une simple pâtisserie sucrée. Préparée par une grand-mère, elle inspire les enfants à un comportement exemplaire et rappelle aux adultes des souvenirs d'enfance.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les brioches à la cannelle en forme de cœur sont la pâtisserie la plus simple et la plus délicieuse qui puisse être cuite à partir de pâte feuilletée. Les gens préparent des pâtisseries depuis des temps anciens et, aujourd'hui, elles sont un élément essentiel de toutes les cuisines européennes. Par conséquent, il est difficile de dire exactement quand les brioches à la cannelle en forme de cœur sont apparues pour la première fois en Russie. Certaines personnes croient qu'il s'agit d'une sorte de petits pains rituels, associés au printemps, parce que leur forme de cœur ressemble à une représentation primitive d'un petit oiseau, un symbole russe traditionnel du printemps. D'autres soutiennent que les brioches à la cannelle ne sont devenues connues en Russie qu'au XIXe siècle, lorsque les « pains viennois » ont été importés d'Europe.

Une chose est sûre : les brioches à la cannelle sont à l'honneur dans la cuisine traditionnelle russe. Dans l'industrie alimentaire soviétique, elles étaient connues sous le nom de « pliouchkas de Moscou ».

>>> Medovik de carême: une version végane d'un délicieux gâteau russe

À la maison, ces brioches n’étaient préparées que pour des occasions spéciales : le processus de leur cuisson est trop compliqué et le produit final est trop savoureux pour les préparer les jours ordinaires. De plus, la consommation quotidienne de pâtisseries entraînerait certainement une prise de poids.

C'est pourquoi la préparation des pliouchkas est historiquement liée à celle des pirojkis (petits chaussons fourrés). Les familles soviétiques cuisinaient toujours beaucoup de pirojkis, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les amis et voisins. Cela nécessitait beaucoup de pâte, environ six kilogrammes. Et comme la pâtisserie était le plus souvent la prérogative des bienveillantes grands-mères russes, une partie de la garniture était inévitablement mangée par les enfants impatients. Et parfois, il n'y avait tout simplement pas assez de garniture (chou, viande hachée ou confiture). Pour que le reste de la pâte ne soit pas gaspillé, les Soviétiques préparaient les brioches à la cannelle, qui n'étaient pas moins savoureux que les pirojkis.

Ingrédients :

1l de lait

200g de sucre

1kg de farine

11g de levure

2 œufs

150g de beurre ramolli

2 cuillères à soupe d'huile végétale

cannelle

Préparation :

La pâte à brioche nécessite du levain. Cela donne à la levure une chance de se lever avant d'être ajoutée à la farine.

Pour préparer le levain, faites chauffer le lait. Il doit être tiède, mais pas chaud, sinon la levure peut être tuée. Ajoutez-y cinq cuillères à soupe de sucre, un sachet de levure instantanée et 10 cuillères à soupe de farine. Remuez. Le levain doit avoir la consistance d'un yaourt à boire. Mettez une couche de farine sur le mélange, couvrez avec une serviette et laissez dans un endroit à température ambiante pendant 30 minutes.

Lorsque le levain commence à se lever, des bulles apparaissent à sa surface. Cela indique que la levure est vivante et commence à travailler. Lorsque le levain est prêt, ajoutez-y 1 œuf, 50g de beurre ramolli et un peu de farine. Commencez à pétrir la pâte avec vos mains jusqu'à ce qu'elle soit bien mélangée. Ajoutez petit à petit le reste de farine. Si vous n'utilisez pas de farine de très haute qualité, vous constaterez peut-être qu'1 kg ne suffit pas et que vous devrez peut-être en ajouter davantage. Le produit final doit être doux et souple, mais suffisamment sec pour ne pas coller à vos mains.

Alexandra Kravtchenko Alexandra Kravtchenko

Façonnez la pâte en boule, couvrez-la d'un torchon et laissez reposer dans un endroit à température ambiante pendant 1 heure. Cela devrait laisser suffisamment de temps pour que la pâte lève. Dégazez la pâte avec vos mains et laissez-la lever encore 30 minutes.

Roulez la pâte en un cylindre d'environ 8 centimètres de diamètre, puis coupez-la en segments de 7 à 8 centimètres de longueur.

Assurez-vous de couvrir ces segments avec une serviette pendant que vous travaillez car cette pâte sèche rapidement lorsqu'elle est exposée à l'air.

Préparez la garniture. Faites fondre 100g de beurre. Ensuite, dans un récipient séparé, mélangez le sucre restant avec de la cannelle, dont la quantité dépend de vos envies. Dans un troisième récipient, préparez une dorure en battant l'œuf restant avec un peu d'eau.

Alexandra Kravtchenko Alexandra Kravtchenko

Commençons la cuisson des brioches en forme de cœur. Prenez un morceau de pâte et étalez-le avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'il ait environ 5 millimètres d'épaisseur. À l'aide d'une cuillère à soupe, versez un peu de beurre fondu sur la pâte, puis saupoudrez généreusement du mélange de cannelle et de sucre.

Alexandra Kravtchenko Alexandra Kravtchenko

Roulez la pâte en un tube, pliez-la en deux et faites une incision le long du coude.

Alexandra Kravtchenko Alexandra Kravtchenko

Formez les « oreilles » en donnant à notre pâtisserie la forme d’un cœur.

Alexandra Kravtchenko Alexandra Kravtchenko

Lorsque vous avez terminé, placez les pliouchkas sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé. Badigeonnez-les avec le mélange d'œufs avant la cuisson.

Cuisez les brioches pendant 15 minutes à 180°C ou jusqu'à ce que leur dessus soit doré.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez sept desserts traditionnels russes aux pommes pour accompagner votre tasse de thé en automne.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.