Recette du gâteau ministériel soviétique pour invités importants

Chaque couche de ce gâteau pourrait être un délicieux dessert à elle seule, mais nous les avons assemblées et recouvertes de crème de lait concentré. C’est un vrai paradis pour les gourmands.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le gâteau ministériel a plusieurs noms. Quelqu’un le connaît comme « général », quelqu’un comme « royal », ou encore même sous le nom romantique de « caprice des dames ».

La recette authentique du gâteau a été transmise de génération en génération depuis l’époque soviétique, conservée dans les cahiers des ménagères. Tout cela grâce aux couches inhabituelles dont il se compose. Il y en a trois et chacune contient des ingrédients incroyablement sains tels que des graines de pavot, des noix et des raisins secs.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Les graines de pavot servent d’antioxydant et d’immunomodulateur. Les noix sont riches en protéines et autres nutriments. Les raisins sont un super aliment pour renforcer l’immunité et le bon fonctionnement du cœur.

Les trois couches faites maison avec des raisins secs, des graines de pavot et des noix sont combinées avec la crème au beurre la plus délicate avec l’ajout de lait concentré. La surface du gâteau est quant à elle décorée d’un glaçage noisette-chocolat. Grâce à sa saveur inhabituelle et à son design élégant, il peut être une excellente décoration comestible pour tout dîner ou célébration.

>>> Gâteau d’échecs soviétique: échec et mat à n’importe quelle partie de thé

Il est important de noter que vous devez commencer à préparer le gâteau bien à l’avance – vous aurez besoin de temps pour cuire les trois couches, puis les laisser refroidir complètement. Il est également préférable de laisser le gâteau fini au réfrigérateur pendant au moins une heure.

Ingrédients pour 10 portions :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour la pâte :

œuf – 4 pièces

graines de pavot – 150g

noix – 120g + 80g pour la décoration

raisins secs – 150 g

kéfir – 400ml

farine – 400g

sucre – 400g

bicarbonate de soude – 1 cuillère à café

sucre vanillé – 10 g

lait – 250ml

Pour la crème au beurre :

lait concentré – 1 conserve (380g)

beurre – 300g

Pour le glaçage :

poudre de cacao – 2 cuillères à soupe

sucre – 2 cuillères à soupe

beurre – 50g

lait – 50ml

Préparation :

Préparez les graines de pavot : mettez-les dans une casserole et versez le lait, chauffez-le et portez à ébullition ; puis faites bouillir les graines de pavot jusqu’à ce qu’elles absorbent tout le lait.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Préparez les raisins secs : versez de l’eau bouillante dessus et laissez reposer une demi-heure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Préparez les noix : hachez-les finement.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dans un récipient séparé, mélangez le kéfir et le bicarbonate de soude ; laissez reposer pendant 5 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dans un saladier, mélangez bien les œufs avec le sucre et le sucre vanillé à l’aide d’un mélangeur ; ajoutez la farine tamisée et versez le kéfir avec le bicarbonate. Remuez le tout avec un mélangeur.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Divisez la pâte obtenue en trois parties. Ajoutez des graines de pavot à la première ; à la seconde – les noix (mais gardez-en quelques-unes pour saupoudrer le dessus et les côtés du gâteau à la toute fin) ; à la troisième – les raisins secs.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Graissez un moule avec de l’huile et saupoudrez-le de farine. Versez la pâte dans le moule et cuisez chaque couche au four pendant 25-35 minutes à 180°C.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Préparons la crème au beurre avec du lait concentré : battez légèrement le beurre ramolli. Ensuite, tout en mélangeant, versez le lait concentré dans le beurre par petites portions et battez jusqu’à l’obtention d’une masse homogène et moelleuse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez la première couche sur le plat. Mettez un peu de crème dessus et placez la couche suivante par-dessus ; enduisez sa surface avec de la crème et placez la couche suivante. La couche située sur le dessus doit être la plus uniforme. Couvrez complètement le gâteau de crème sans oublier ses côtés et son dessus. Placez le gâteau au réfrigérateur pendant plusieurs heures.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Hachez le reste des noix et saupoudrez sur les côtés du gâteau.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour le glaçage, mélangez le sucre, la poudre de cacao, le lait et le beurre dans une casserole.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez la casserole à feu doux et, tout en remuant, amenez le glaçage à consistance homogène.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Portez la masse à ébullition, éteignez le feu et laissez-la refroidir.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dès que le glaçage devient homogène et refroidi, il peut être appliqué sur le gâteau. Mettez ce dernier au réfrigérateur jusqu’à ce que le glaçage épaississe pendant une demi-heure ou plus.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Notre gâteau est prêt ! Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du gâteau Zebra, un dessert au chocolat soviétique qui ressemble à la peau d’un animal exotique.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.