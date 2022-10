Gâteau d’échecs soviétique: échec et mat à n’importe quelle partie de thé

Il n’y a rien d’étonnant à ce que l’un des jeux de plateau les plus populaires du pays ait donné naissance à son propre gâteau!

À l’époque soviétique, le jeu d’échecs est devenu très populaire. Le pays était fier des victoires de ses compatriotes dans les tournois à l’étranger, tandis qu’à domicile, les adultes jouaient dans les parcs et les enfants rejoignaient volontiers les clubs spécialisés. Au plus fort de la popularité des échecs, dans les années 1960, le délicieux « gâteau d’échecs » est apparu et s’est largement répandu dans le pays.

Le gâteau d’échecs était à l’origine un biscuit rectangulaire avec une découpe spectaculaire en forme d’échiquier. Il pouvait être acheté dans les boulangeries et les supermarchés, mais les femmes soviétiques essayaient de le préparer elles-mêmes. Finalement, il a disparu des magasins. Aujourd’hui, il est difficile à trouver, c’est pourquoi il est si important que la recette et la technique de cuisson soient gardées en toute sécurité et que nous puissions maintenant le cuisiner chez-nous.

Bien que ce dessert ait l’air compliqué, il est assez simple à réaliser. Sa base est composée de couches friables. La méthode classique consiste à les glacer avec de la confiture de pomme. Cependant, cette dernière peut être remplacée par n’importe quelle confiture à saveur acide. J’ai choisi la confiture d’abricot, qui est assez douce et neutre en saveur. Le gâteau ressort dense mais moelleux. La douceur des couches à la vanille et au chocolat est contrebalancée par la garniture fruitée.

Il existe plusieurs variantes du gâteau d’échecs. Parfois, il est tartiné de lait concentré bouilli ou de lait caillé et de crème à la vanille. Une variante classique est saupoudrée de couches émiettées et de noix. Parfois, le gâteau est recouvert d’un glaçage au chocolat. Certaines personnes préparent même des pièces d’échecs en massepain pour le décorer.

Pour une décoration automnale saisonnière, j’ai choisi des noix et des physalis de mon propre jardin.

Ingrédients pour 12 portions (2 gâteaux) :

farine – 400g

sucre – 200g

beurre – 200g

2 œufs

cacao – 25g

sucre vanillé – 1 cuillère à café

levure chimique – 10g

sel – 1/3 cuillère à café

confiture d’abricot – 400g

Préparation :

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Battez le beurre avec le sucre et le sucre vanillé pendant cinq minutes. La masse devrait augmenter de volume et s’éclaircir.

Ajoutez les œufs. Mélangez bien.

Ajoutez la farine avec la levure chimique et le sel et remuez jusqu’à consistance homogène.

Divisez la pâte en deux parties égales. Ajoutez 25g de farine à une partie et mélangez bien. Ajoutez 25g de cacao en poudre dans la seconde moitié.

Cette quantité de pâte est suffisante pour une plaque à pâtisserie. J’ai divisé la plaque de cuisson en deux avec du papier sulfurisé pour pouvoir cuire deux gâteaux à la fois. Étalez la pâte et faites-la cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

Laissez-la refroidir après la cuisson.

Badigeonnez une couche avec de la confiture, placez la seconde sur le dessus.

Coupez-les, badigeonnez le dessus de la première moitié et couvrez avec la seconde moitié.

Placez une presse sur le dessus et laissez reposer pendant 4 heures pour permettre aux quatre couches de se coller ensemble.

Coupez les 4 couches réunies en lanières égales. J’ai utilisé une règle et mesuré des bandes de 2cm.

Disposez les lanières en damier en répartissant la confiture dessus.

Badigeonnez-les de confiture.

Broyez le reste des couches et commencez à saupoudrer le gâteau. J’ai aussi ajouté des noix et des noisettes.

Saupoudrez le gâteau de tous les côtés, décorez de noix et laissez au réfrigérateur pendant encore 4 heures.

Servez avec du thé ou du café. Priatnovo appetita !

