Pain à l’huile de tournesol et au sel

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Cette collation des plus simples et abordables qui aidait à attendre le déjeuner ou le dîner. La recette de cette « gourmandise » n’est pas compliquée : un morceau de pain noir est légèrement graissé à l’huile de tournesol et salé. Les amateurs de sensations fortes frottaient le pain avec de l’ail ou le saupoudraient d’oignons verts hachés.

Pâtes au sucre

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Carbonara ou bolognaise ? Que nenni, les enfants soviétiques étaient fous d’un autre type de pâtes - les pâtes au sucre. Préparer le plat est aussi simple que peler des poires : il suffit de faire bouillir n’importe quelles pâtes, d’assaisonner avec du beurre et de saupoudrer de sucre.

Pain au sucre

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Ce « dessert » faisait autrefois la joie de nombreux enfants. Le pain blanc était enduit de beurre et généreusement saupoudré de sucre. À la limite, on pouvait se passer de beurre, et simplement tremper le pain tour à tour dans de l’eau ou du lait, puis dans du sucre semoule. Il y avait une autre option, plus « complexe », lorsqu’une couche de confiture de baies était placée sur le beurre. Une tartine, en somme.

Sandwich aux biscuits

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Quelque chose de similaire, mais avec de la crème et avec différents types de biscuits, est maintenant produit à l’échelle industrielle. À l’époque soviétique, le seul type de sablé disponible était utilisé pour faire des « sandwichs » : l’un d’eux était enduit de beurre et le second était placé sur le dessus. Parfois, on l’appelait « gâteau de campagne ».

Goul Goul

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Cet autre biscuit/dessert est fait en 2 minutes. Dans un verre de lait, vous devez émietter quelques biscuits et attendre qu’ils soit imbibés. Cette masse épaisse peut être mise sur une assiette et garnie de baies, ou vous pouvez la manger telle quelle. S’il était possible d’émietter des gâteaux avec du cacao à partir du gâteau, alors il n’y avait pas de limite à la joie

Carotte aux raisins secs

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Il s’agit d’une salade sucrée dont on trouve encore des variantes au menu des cantines d’État. Elle est préparée à partir de carottes finement râpées avec l’ajout de raisins secs cuits à la vapeur et de sucre. L’attrait d’une telle salade pour les enfants est augmenté l’ajout de tranches de fruits, comme des pommes, ou de noix.

Oignon avec du sucre

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Certains parents considéraient les oignons au sucre comme un médicament contre la toux, que les enfants en bonne santé consommaient également. L’oignon était râpé et saupoudré de sucre. Au bout d’un moment, l’oignon donne du jus sucré et l’ensemble du contenu constitue une sorte de dessert rappelant une bouillie.

Concombres au miel

Slava Petrakina; Starline/Freepik Slava Petrakina; Starline/Freepik

Cette « délicatesse » était préparée par les enfants eux-mêmes à partir de concombres frais et de miel. Une version simple de ce plat pour enfants consiste à verser du miel sur un concombre coupé. Plus complexe - coupez le concombre dans un saladier, ajoutez de l’aneth, du miel, de l’huile de tournesol et du sel. La salade a besoin d’une demi-heure pour infuser.

