Comment des champignons toxiques sont utilisés en Russie pour la beauté et la santé

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les fabricants de cosmétiques ont appris à produire des crèmes et des onguents à partir de presque tous les ingrédients naturels disponibles, y compris à base d’extraits de champignons. Peu de gens seront surpris de voir dans la composition de la crème des chanterelles (elles hydratent la peau), des pleurotes (améliorent le teint) ou des champignons shiitake, qui aident à éliminer les taches pigmentaires. Mais il y a une nuance - tous sont comestibles. Jusqu'à présent, peu de monde oserait s’étaler de l'amanite tue-mouche ou d’autres champignons dangereux sur la peau – et comme le notent certains spécialistes, à tort. En effet, on a établi que certains amanites pouvaient ralentir le processus de vieillissement, et le champignon parasite chaga peut non seulement détruire l'arbre sur lequel il pousse, mais a également des propriétés apaisantes.

Legion Media Legion Media

L'amanite tue-mouches contient en réalité un trésor de nutriments qui promettent d'hydrater la peau et de lisser les rides. Les scientifiques expliquent les avantages de ces champignons par la présence dans leur composition de polysaccharides biologiquement actifs, qui sont responsables du niveau d'hydratation de la peau et accélèrent son processus de renouvellement.

>>> «Monstre dans un bocal»: comment le «champignon à thé» a conquis l’URSS

« Dans toute la partie européenne de la Russie, l'amanite tue-mouches rouge est traditionnellement utilisé depuis des siècles non seulement pour préparer un liquide qui tue les mouches, mais aussi comme champignon médicinal », écrit le célèbre mycologue Mikhaïl Vichnevski dans le livre Sa Majesté l’Amanite tue-mouches.

Science Photo Library/Getty Images Science Photo Library/Getty Images

« Les infusions et les compresses à base de ce champignon contribuent à la cicatrisation des plaies, soulagent les ecchymoses, les rhumatismes, les problèmes gastriques, les maladies du système nerveux, les tumeurs des glandes, la tuberculose et un tas d'autres maladies*. Les résultats d'expériences biochimiques ont montré que la peau du chapeau de l'amanite tue-mouches contient la substance antibiotique appelée muscarufine, un pigment orange vif qui inhibe le développement des tumeurs. La pulpe du champignon a également de précieuses propriétés médicinales », note Vichnevski.

Recettes populaires

Legion Media Legion Media

Dans des temps anciens, les chamans de Sibérie occidentale mangeaient des champignons vénéneux crus ou bouillis en décoctions à des fins occultes. Ce n'était pas courant partout, mais les amanites tue-mouches étaient largement utilisées pour créer des pièges et attraper des mouches, des punaises de lit et d'autres insectes - c'est de là que le champignon tire son nom.

Depuis le XIXe siècle, l'usage externe de ces champignons vénéneux s'est répandu. L'infusion d’amanite sur de l'huile de lin a commencé à être utilisée pour frotter les patients souffrant de rhumatismes. Dans la région de Moscou, une décoction de sel d’amanite tue-mouches était préparée à ces fins, et à Saint-Pétersbourg, les articulations enflées étaient frottées jusqu’à en devenir rouges avec des chapeaux de champignons à moitié pourris.

Legion Media Legion Media

On préparait également une macération d’amanite avec de la vodka - comme remède contre la tuberculose, les maladies du système nerveux, les tumeurs cancéreuses ; elle était utilisée par voie orale. Cependant, toute expérience d'utilisation de décoctions de champignons vénéneux est dangereuse pour la santé et la vie, de sorte que qu’un tel traitement ne réussissait pas à tous les patients.

D'autres champignons étaient également utilisés : les maladies de la peau étaient traitées avec du jus de lactaire et de l’infusion de chaga, et les cheveux étaient rincés avec une décoction de polypore - ils obtenaient ainsi une belle brillance.

>>> Cinq herbes sauvages que les Russes ajoutent à leur assiette

Tout un business

En 2015, Evgueni Fedorov et Viktoria Chevtchenko ont ouvert à Krasnodar l’usine familiale Bizoriouk spécialisée dans la production de cosmétiques à base d'ingrédients végétaux et naturels, dont l’amanite tue-mouche. Les matières premières pour les cosmétiques proviennent du territoire de Krasnodar et du Caucase du Nord.

Bizoriouk/Legion Media Bizoriouk/Legion Media

Ainsi, une crème pour le visage à l’amanite tue-mouches promet d'hydrater, de restaurer la peau, de réduire les rides et de soulager les inflammations. Le prix de ce remède est assez modeste - une bouteille de 30 ml coûte 300 roubles (environ 4 euros). En plus de l'extrait d'huile d’amanite tue-mouches, la crème contient de l'acide hyaluronique, de l'huile de noix de coco et une douzaine d'huiles supplémentaires ainsi que d'autres ingrédients utiles qui n’ont aucune chance de nuire à la peau. En outre, on produit avec l’amanite tue-mouches une crème pour les pieds contre les varices et les œdèmes, et des onguents pour les articulations. Ces produits, de l’aveu des fabricants, ont connu un franc succès.

Le couple n'est pas le seul à promouvoir les propriétés médicinales de l’amanite tue-mouches en Russie. La société Erilem de Novossibirsk a développé une ligne anti-âge baptisée L’Amanite est contre. Elle comprend une douzaine de crèmes pour le visage, les mains et les pieds. Par exemple, une crème pour talons contre les crevasses et la sécheresse promet d'adoucir la peau des pieds et de protéger contre les champignons. En plus de l'extrait d’amanite, la composition contient de l'huile de champignons comestibles. Selon le fabricant, l’amanite a un « effet adoucissant supérieur à la pêche », et l'infusion de champignons chaga et d'écorce de saule dans la crème réduit la transpiration. La décoction d'airelle rouge, le jus d'aloès, le sel marin, les acides AHA et le citrate d'argent sont conjugués aux extraits des champignons – une fusion de la médecine traditionnelle avec la technologie moderne dans un seul tube.

Une popularité sans faille

Legion Media Legion Media

Vous pourriez penser que l'utilisation d’amanites tue-mouches à la maison appartient au passé, mais ce n'est pas le cas. Les grands-mères des villages, qui cueillent souvent des champignons, emportent avec elles un sac supplémentaire pour les amanites. Elles trempent ces précieux champignons pendant plusieurs jours dans de l'alcool ou de la vodka et se frottent les articulations avec l’infusion obtenue.

Sur les marchés, vous pouvez acheter de l'amanite tue-mouche au poids. Et dans les forêts près de Moscou en saison, on peut voir des publicités pour l'achat de chapeaux de ce champignon. On ne sait cependant pas s’ils sont ensuite utilisés à des fins médicinales.

Sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos qui montrent comment fabriquer un masque ou une pommade à partir d'amanite, mais vous ne devez pas les répéter chez vous. Sur peau sensible, une réaction allergique ou une lésion plus grave peut débuter si cette substance entre en contact avec la muqueuse. Dans la production industrielle, les champignons sont nettoyés et on surveille rigoureusement la quantité requise de champignons dans la crème.

*La médecine officielle n'autorise que l'utilisation externe de décoctions et d’onguents à base d'amanite.

Dans cette autre publication, découvrez dix champignons à cueillir en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.