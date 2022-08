Recette de gâteaux au citron soviétiques, dont vous ne pourrez plus vous passer

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l'époque soviétique, on trouvait des citrons dans les villes du nord du pays comme Mourmansk ou Severodvinsk, dont les habitants recevaient constamment des fruits et légumes du gouvernement pour rendre la vie un peu plus supportable pendant la longue saison hivernale. Mais à Moscou, un tel plaisir pouvait coûter une fortune ! Cependant, un fort désir de cuisiner quelque chose d'exceptionnel a incité les ménagères soviétiques à cuire ces gâteaux sans citron, tout en conservant la saveur acidulée du dessert. Le principal secret des gâteaux au citron soviétiques est l'absence totale de citrons. Au lieu de cela, les femmes soviétiques utilisaient de l'acide citrique pour obtenir la même saveur délicieuse.

La procédure de leur préparation peut être grossièrement divisée en quatre étapes : la cuisson des croûtes, de la crème au citron, de la meringue italienne et l'assemblage de tous les ingrédients en un seul produit de pâtisserie. Au début, cela peut sembler difficile, mais en fait, même un amateur peut cuisiner ces gâteaux moelleux et tendres de l'URSS. Ma seule suggestion est d'utiliser de vrais citrons à la place de l'acide citrique, car nous n'avons plus à endurer ces périodes de pénuries.

Ingrédients pour la pâte à beurre mou :

3 jaunes d'œufs

1 œuf

beurre non salé – 100g

crème aigre – 200g

sucre – 150g

sel – ½ cuillère à café

levure chimique – 10g

extrait de vanille – 1 cuillère à café

farine – 500g

Préparation :

Mesurez tous les ingrédients et préparez-les pour l'utilisation. Mettez les jaunes d'œufs, l’œuf entier, le sel et le sucre dans un saladier et mélangez-les. Ajoutez-y la crème aigre, l'extrait de vanille et le beurre mou non salé ; battez le tout à basse vitesse, puis ajoutez-y la farine, en remuant constamment, jusqu'à ce qu'elle soit uniformément incorporée.

Façonnez la pâte en deux boules égales – la pâte doit être assez lisse et pliable. Enveloppez ensuite chaque boule dans un film alimentaire et réfrigérez-les pendant 20 minutes.

Retirez la première boule de pâte et déposez-la sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé. Recouvrez la pâte d'une deuxième feuille de papier sulfurisé et étalez-la.

Piquez la pâte partout avec une fourchette pour éviter une montée inégale. Cuisez la pâte pendant 12-15 minutes à 180C. Faites la même opération avec la seconde boule de pâte.

Ingrédients pour la crème au citron :

2 œufs

sucre – 150g

jus de citron – 100ml

zeste de citron (1 citron)

une pincée de sel

fécule de maïs – 5g

beurre non salé – 100g

Préparation :

Frottez un citron sur une râpe pour en récupérer le zeste, pressez-en le jus.

Mettez les œufs, le sucre, la fécule de maïs, le sel, le jus et le zeste de citron dans une casserole. Remuez le tout avec un fouet, allumez le feu. Remuez constamment et cuisez jusqu'à ce qu'il épaississe et ressemble à une crème anglaise ordinaire. Quand ça bout, laissez la crème mijoter pendant une minute, puis éteignez le feu et ajoutez-y le beurre petit à petit en remuant pour qu’il se dissolve bien et se mélange avec la base œuf-citron.

Couvrez la crème avec un film alimentaire afin que celui-ci touche sa surface – cela évitera la formation d'une croûte désagréable. Refroidissez la crème au réfrigérateur. Là, elle deviendra encore plus épaisse parce que le beurre durcit.

Ingrédients pour la meringue italienne :

3 blancs d'œufs (110g)

sucre – 220g

eau – 60ml

une pincée de sel

vanilline – une pincée

jus de citron – 1 cuillère à café

Préparation :

Placez les blancs d'œufs dans un saladier propre et sec et battez-les à basse vitesse jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux; ajoutez-y le sel, augmentez graduellement la vitesse jusqu'à rapide et battez jusqu'à formation de pics mous. Tournez le mélangeur à basse vitesse pendant que vous terminez le sirop de sucre.

Sirop de sucre : versez le sucre et l'eau dans une casserole et portez à ébullition ; agitez la casserole pour dissoudre complètement le sucre et faites bouillir jusqu'au stade d'ébullition douce. Cela signifie que si vous versez une partie de son contenu dans de l'eau froide pour le refroidir, une boule molle se formera.

Ajoutez le sirop de sucre aux blancs d'œufs. Tout en battant ces derniers à vitesse moyennement lente, arrosez-les du sirop frémissant. Augmentez la vitesse à moyennement élevée et battez jusqu'à ce qu'ils refroidissent et que les blancs d'œufs forment des pics verticaux raides et brillants.

L'assemblage

Posez un morceau de pâte sur l'autre et découpez un rectangle, en récupérant les restes dans un saladier séparé ; faites attention à ne pas casser la pâte. Divisez les deux couches en 10 parties égales et mettez la couche supérieure de côté.

Déposez environ la moitié de la crème sur la couche inférieure et étalez-la uniformément. Déposez ensuite la moitié de la meringue dessus et aplatissiez à nouveau.

Étalez soigneusement la couche supérieure en formant des gâteaux, puis répétez la même procédure – d'abord la crème, puis la meringue.

Prenez les restes émiettés et saupoudrez-les sur le dessus du gâteau.

Placez les gâteaux au citron au réfrigérateur pendant quelques heures pour qu'ils refroidissent.

Les gâteaux sont maintenant prêts et vous pouvez les déguster !

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette d’un fabuleux gâteau russe, la korvrijka au chocolat.

