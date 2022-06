Ces gâteaux russes Écureuils vont vous faire fondre

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De nos jours, il est compliqué de retracer l'histoire de cette incroyable douceur sucrée. Mais une légende dit que la première recette de gâteaux du nom de « Belotchka » est apparue par hasard dans le Caucase. Des liens familiaux solides sont un pilier de la société locale et c'est pourquoi toutes les célébrations sont organisées avec faste. Ainsi, un jour où une famille se préparait pour un mariage et devait trouver de nouvelles idées de plats pour surprendre ses invités, ces gâteaux incroyablement savoureux ont été créés. En raison de ses ingrédients faciles à trouver et d'un processus de cuisson sans effort, ce plat est devenu populaire dans tout le pays.

Ce délice savoureux est devenu si adorable que dans de nombreux endroits, il a acquis d'autres noms, tels que « Tendresse » (« Nejnost »), « Hérisson » (« Yojik ») ou « Angelica ». Bien que le nom diffère, les personnes âgées se souviennent de ces gâteaux avec le même amour et il leur inspire une forte nostalgie de l'Union soviétique.

Ceux qui ont vécu sous l’URSS se souviennent de ces petits gâteaux exposés dans les vitrines des cafés et des pâtisseries. Ces desserts étant souvent cuits à la maison, les enfants aimaient particulièrement le moment où on leur faisait suffisamment confiance pour aider à les préparer.

Bien que les goûts varient, la recette n'a pas beaucoup changé depuis sa création. L'ensemble du processus de cuisson prendra environ une heure ou un peu plus. Alors, commençons !

Ingrédients pour la pâte :

farine – 350g

350g œufs – 6

6 sucre vanillé – 10 g

sucre – 350 g

beurre – 250 g

noisettes – 100 g

levure en poudre – 10 g

Ingrédients pour la crème :

beurre – 200 g

lait concentré – 1 boîte

Préparation :

Tous les ingrédients doivent être mesurés et prêts à l'emploi. Effectuez les préparations suivantes : a) Faites fondre le beurre (250 g) et laissez-le refroidir légèrement ; b) Mélangez la farine avec la levure chimique ; c) Séchez les noix dans une casserole et coupez-les - les morceaux ne doivent pas être petits.

Fouettez les œufs dans un bol à part et mélangez bien, en ajoutant progressivement le sucre avec le sucre vanillé. Il est préférable d'utiliser un mixeur.

Actionner le mixeur à basse vitesse et commencer à incorporer les autres ingrédients. Verser le beurre fondu refroidi ainsi que les noix. Bien mélanger le tout.

Ajouter la farine avec la levure chimique par portions, en mélangeant constamment jusqu'à ce qu'elles soient uniformément réparties. La consistance de la pâte doit être moyenne, c'est-à-dire ni épaisse, ni fine.

Couvrez le fond de votre plaque à pâtisserie avec du papier sulfurisé de 30 × 40 cm ; verser la masse dessus et répartir uniformément sur toute la surface à l'aide d'une spatule. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius et faites cuire le gros gâteau pendant 25 à 30 minutes.

On peut déterminer si le gâteau est prêt en appuyant au milieu. Si votre doigt ne s’enfonce pas immédiatement, tout va bien. Mettre le gâteau sur une grille et laisser refroidir.

Passons à la préparation de la crème. Battez le lait concentré dans un bol séparé avec un mixeur et commencez à y ajouter les morceaux de beurre par portions. Sortir le beurre du réfrigérateur au préalable pour qu’il ramollisse. Continuez à mélanger la masse jusqu'à obtenir une crème homogène.

Coupez le gâteau refroidi en petits cercles.

Émiettez les morceaux restants dans un bol séparé. Vous obtiendrez environ 30 petits gâteaux qui doivent être coupés en deux dans le sens de la longueur.

Mettez la crème (une cuillère à café) sur chaque moitié inférieure ; graisser les côtés des gâteaux et couvrir le dessus avec de la crème et éventuellement rouler chaque gâteau dans la chapelure.

Répéter avec tous les petits gâteaux. Mettez votre Belotchka au réfrigérateur pendant quelques heures pour que les gâteaux soient saturés de crème et deviennent tendres et moelleux.

Sortez les desserts du réfrigérateur et laissez reposer 10 à 15 minutes avant de servir car ils contiennent de la crème au beurre.

Dégustez-les avec du thé, du café ou du lait !

