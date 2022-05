«Rayure glacée»: pourquoi les Russes aiment-ils toujours ce biscuit soviétique?

La «rayure», сe simple biscuit rectangulaire à deux couches fourré de confiture et recouvert d'un glaçage au sucre restera à jamais dans la mémoire de nombreuses personnes qui sont nées en Union soviétique. Pourquoi était-il si spécial?

Il est difficile de dire qui a créé le « gâteau rayé », mais tout le monde en Russie l'associe à l'époque soviétique. On peut affirmer qu'il était simplement le premier dessert que les enfants soviétiques étaient autorisés à manger. Tout a meilleur goût quand on est enfant !

Simple, pratique et sain, ce biscuit est devenu un incontournable des cantines d’écoles, jusqu’à en être surnommé « gâteau scolaire ».

Yulia Mulino Yulia Mulino

De plus, pour beaucoup, la « rayure » est associée à des moments particuliers de la vie. Pour moi, ce sont des visites au cirque. Je me souviens très bien du goût de ce dessert que je consommais avec de la limonade pendant l'entracte.

La recette suivante est très proche de la version classique, cependant, j'ajoute un peu de zeste de citron à la pâte.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

farine – 330g

beurre – 200g

sucre – 100g

1 œuf

sucre vanillé – 10g

sel – ½ cuillère à café

levure chimique – 1 cuillère à café

zeste de citron – 1 cuillère à soupe

confiture – 60g

sucre en poudre – 180g

jus de citron – 2-3 cuillères à soupe

eau chaude – 2-3 cuillères à soupe

cacao – 1 cuillère à soupe

Préparation :

Battez pendant 5 minutes un peu de beurre avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce qu'ils blanchissent.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez-y l'œuf et continuez à battre pendant encore 3 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Tamisez la farine avec le sel et la levure chimique, ajoutez le zeste de citron dans le saladier.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pétrissez la pâte molle.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Enveloppez la pâte dans du film alimentaire et mettez-la au réfrigérateur pendant une demi-heure.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Roulez la pâte en une fine couche (environ 7mm d'épaisseur, 30cm de long et 20cm de large) et réfrigérez-la à nouveau pendant 15 minutes supplémentaires. Pendant ce temps, préchauffez le four à 200°C.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuisez la pâte pendant environ 15-17 minutes jusqu'à ce qu'elle soit dorée.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez le gâteau en deux moitiés égales et laissez-le refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez la confiture sur une moitié du gâteau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrez-la avec la seconde moitié.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Préparez tout ce dont vous avez besoin pour le glaçage : sucre en poudre, jus de citron, eau chaude, poudre de cacao et un sac plastique.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de citron et 2 cuillères à soupe d'eau bouillante au sucre en poudre, mélangez bien le tout.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez-y un peu d'eau si nécessaire.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Réservez une cuillerée de glaçage, ajoutez-y le cacao et mélangez.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez la crème de cacao dans le sac.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez uniformément le glaçage blanc sur la surface du gâteau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez l'extrémité du sac, comme pour une poche à douille, et appliquez rapidement les bandes de glaçage au cacao avant que le glaçage blanc n'ait durci.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Utilisez un cure-dent pour créer le motif et laissez-le refroidir pendant quelques heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez le gâteau en rectangles égaux.

Priatnovo appetita !

