Comment le kebab est-il devenu un fast-food à succès en Russie?

Viande, légumes, sauce et le tout enveloppé dans du lavash fin. Grillez et mangez. Pourquoi les Russes aiment-ils tant le kebab?

En Turquie, on l'appelle « döner kebab », en Grèce – « gyro », et en Arménie – « ġarsi khorovats » (le kebab à la Kars). Ayant tant de noms, le kebab est devenu l'un des fast-foods les plus populaires et les plus reconnaissables du Moyen-Orient dans le monde, en particulier en Russie.

L'apparition du kebab en Russie

Après l'effondrement de l'Union soviétique, les rues de la Russie ont commencé à se remplir de kiosques de restauration rapide étrangère, et, au milieu des années 1990, le moment du triomphe du kebab est arrivé : on le trouvait partout dans les rues des villes russes. Cette époque mouvementée se reflétait également dans la nature chaotique du kebab – différents ingrédients étaient mélangés et personne ne savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, à l'exception du chef qui dirigeait le processus.

Le kebab porte un coup écrasant à la pensée logique – il n'a ni recette solide ni liste d'ingrédients, et son remplissage dépend non seulement du lieu de préparation, mais aussi de l'imagination de son créateur. Dans certaines régions russes, le service de ce plat rapide est véritablement sauvage.

La vidéo ci-dessous capture un spectacle de préparation de kebab déroulé dans la station balnéaire d'Anapa sur la mer Noire :

Différence entre « chaverma » et « chaourma »

Sans surprise, Moscou et Saint-Pétersbourg ne sont pas d'accord sur la façon de nommer ce plat. Les Moscovites l'appellent généralement « chaverma », et les habitants de la capitale du Nord – « chaourma ». La « chaverma » est également cuite avec de la « kouritsa » (poulet). Quant à la « chaourma », elle est préparée avec de la « koura » (c'est ainsi que les Saint-Pétersbourgeois appellent le même oiseau !).

Le kebabier de Moscou est assez généreux avec le chou blanc haché et ajoute parfois des pommes de terre frites à ce plat. À Saint-Pétersbourg, cela est considéré comme un sacrilège, et on y ajoute seulement des tomates, concombres, quelques feuilles de laitue, des oignons et la sauce (un mélange de ketchup et de mayonnaise). Parfois, dans la Venise du Nord, vous pouvez également trouver dans le kebab des carottes râpées à la coréenne (marinées avec de l'huile, de l'ail et des épices).

La principale différence entre le kebab russe et ceux préparés au Moyen-Orient est la viande. En Russie, vous pouvez le remplir non seulement d'agneau et de poulet, mais aussi de porc, ce qui est bien sûr tabou pour la majeure partie du Moyen-Orient.

Le kebab fait maison

Nous savons tous que la plupart des aliments de rue ne sont pas si sains, mais il est souvent difficile de refuser une bouchée de délicieux fast-food. Cependant, si vous cuisinez du kebab à partir de produits frais de qualité, cela peut être un déjeuner idéal même pour ceux qui suivent un régime !

Ingrédients (pour 6 personnes) :

Daria Sokolova Daria Sokolova

4 gros filets de cuisse de poulet

5 tomates de taille moyenne

1 gros oignon

1 gousse d’ail

1 gros concombre

1 petite tête de chou

un bouquet de vos herbes préférées

crème aigre

kéfir

pita ou lavash

sel

Préparation :

Daria Sokolova Daria Sokolova

Coupez les légumes en tranches et mettez-les de côté – laissez-les attendre le dernier moment. Grillez la viande. Vous pouvez le faire mariner dans du kéfir, de la sauce soja ou du citron. Votre poulet sera plus tendre et plus moelleux.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Pour préparer la sauce, mélangez des herbes tranchées avec de la crème aigre. Notre ingrédient secret est le kéfir – vous n'avez besoin que de quelques cuillères à soupe. Pressez 1 à 2 gousses d'ail. Salez si nécessaire.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Maintenant, rassemblez-le tout. Prenez du pain pita ou une galette lavash et ajoutez-y l'oignon, les tomates, les concombres et le poulet en tranches, et, bien sûr, la sauce. Roulez votre futur kebab et grillez-le pendant 30 secondes.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Enveloppez-le dans du papier d'aluminium (parce que c'est très chaud), nappez de sauce et partagez avec des amis.

Priatnovo appetita !

