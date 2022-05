Quatre recettes soviétiques pleines de nostalgie à base de poisson en conserve

De nombreuses recettes soviétiques permettaient aux femmes de cuisiner rapidement des plats variés. Le poisson en conserve ordinaire est devenu la base d’en-cas, de salades et de soupes. Et la génération actuelle perpétue ces traditions.

1. Soupe de saumon rose

L’oukha est une soupe de poisson traditionnelle russe, mais il n'y a pas toujours de bon poisson frais à portée de main et la préparation de la soupe de poisson prend beaucoup de temps. Une alternative rapide est la soupe de saumon rose en conserve.

Préparation : Lavez soigneusement le riz (3 cuillères à soupe) et mettez-le dans de l'eau bouillante (2 litres). Après 10 minutes, mettez-y des pommes de terre en dés (3), des carottes râpées (1) et des oignons hachés (1). (Si vous voulez plus de gras, les carottes et les oignons peuvent être pré-frits dans une poêle.) Ajoutez une feuille de laurier, un peu de poivre, et salez au goût. Ouvrir un bocal de saumon rose, retirer les arêtes et couper au couteau. Il vaut mieux ne pas le pétrir à la fourchette pour qu'il reste des morceaux. Mettez également le poisson dans la soupe, ajoutez l'aneth et le persil hachés et faites bouillir encore 5 minutes. Au moment de servir dans une assiette, vous pouvez mettre une tranche de citron, des herbes fraîches et de la crème épaisse.

2. Soupe de tomates au sprat

Cette soupe est élémentaire, bien que chacun la prépare différemment. Certains utilisent du bouillon de poisson comme base, d'autres du bouillon de poulet et d'autres encore se passent de bouillon. D’autres encore préparent des légumes pour la soupe et les cinquièmes y ajoutent des pommes de terre, du riz ou des vermicelles. Nous partageons une recette à trois ingrédients.

Préparation : Vous devez d'abord mélanger du coulis tomate (1 l.) et du bouillon de poisson (0,5 l.), et faire bouillir pendant 10 minutes à feu moyen. Ouvrez ensuite la conserve avec du sprat frit (200 g), égouttez l'huile (s’il est en sauce tomate, elle peut être ajoutée à la soupe) et mettez le sprat dans la soupe. Porter le tout à ébullition et retirer du feu. Si vous souhaitez obtenir une texture de type purée, vous pouvez passer la soupe au mixeur.

3. Sandwich aux sprats et à la pâte d'aubergine

Bien sûr, le sandwich à base de pain Borodinsky ou de pain blanc avec des sprats de la Baltique et de l’aneth par-dessus reste un grand classique, mais le restaurateur Vladimir Perelman a perfectionné la recette de ce plat modeste. Nous partageons sa version tirée du livre Mon Poisson.

Préparation : Des aubergines entières (4) sont percées avec un cure-dent à plusieurs endroits et cuites sur une plaque à pâtisserie sèche à 180°C pendant 20 minutes. À ce moment, hachez l'oignon (1), les carottes (1-2), l'ail (4 gousses). Faire revenir à feu moyen jusqu'à ce que l'oignon soit translucide, ajouter le concentré de tomate (70 g). Les aubergines cuites au four doivent être pelées, coupées en cubes et ajoutées aux légumes dorés. Porter le tout à ébullition, saler, poivrer et ajouter la coriandre hachée (20 g). Faites frire le pain noir (6-8 morceaux) dans une poêle à frire sèche des deux côtés. Ouvrir les sprats (200 g.), vider l'huile. Mettez le caviar d'aubergines et les sprats sur du pain chaud.

Préparation rapide : Prenez une tranche de pain noir, frottez-la avec de l'ail, versez-y de l'huile parfumée, placez des sprats dessus, saupoudrez de fromage râpé (au goût) et faites cuire quelques minutes au four.

4. Salade Mimosa

Cette salade est traditionnellement préparée pour le Nouvel An et le 8 mars. En raison de l’effritement de jaune d'œuf sur le dessus, la salade ressemble à une fleur de mimosa jaune. La base est du saumon rose en conserve, et sur le dessus on trouve plusieurs couches de carottes, pommes de terre, œufs et fromage, le tout imbibé de mayonnaise.

Découvrez la recette de ce plat en cliquant sur ce lien.

