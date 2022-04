Comment le chocolat est apparu en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon une des versions, l'empereur Pierre Ier aurait apporté du chocolat chaud en Russie depuis l'Europe au début du XVIIIe siècle. La noblesse a immédiatement détesté cette boisson à base de fèves de cacao, la qualifiant de « potion de sorcière » et de « sirop de suie ». C'est peut-être pour cela qu'une autre version est apparue, associée au nom de Catherine II.

Selon cette hypothèse, le chocolat chaud est apparu à Saint-Pétersbourg à la fin du XVIIIe siècle l’aide de l'ambassadeur du Venezuela, Francisco de Miranda. Il a été présenté au favori de l'impératrice Catherine II, le prince Potemkine, qui a beaucoup apprécié cette boisson chaude. Des archives qui nous sont parvenues attestent de la façon dont Potemkine « buvait du café ou du chocolat cinq ou six fois par jour, l’accompagnant de jambon ou de poulet ». Très probablement, l'impératrice aimait elle aussi le chocolat – la cour commandait du cacao et le chocolat a pris racine, même s’il est resté une boisson très chère et réservée uniquement à la haute société.

L'ambassadeur Francisco de Miranda Domaine public Domaine public

Le lieutenant-général Konstantin Stackelberg, chef de l'orchestre de la cour d'Alexandre III, notait à la fin du XIXe siècle qu'« à la Cour, après un repas, en plus du café, une tasse de chocolat était servie - une coutume conservée depuis l'époque de l'impératrice Catherine II. »

Ce n'est qu'au XIXe siècle que la poudre de cacao et le sucre de betterave moins chers sont apparus, cette boisson étant devenue plus abordable. Dans une note de 1818 arrivée jusqu’à nous, un voyageur de passage à Saint-Pétersbourg écrit au sujet d'un magasin sur la perspective Nevski dans lequel « il est agréable de se détendre et de boire une tasse de chocolat chaud ».

Dîner de cérémonie dans le Palais à facettes du Kremlin de Moscou Mihály Zichy Mihály Zichy

Le chocolat a commencé à apparaître dans les œuvres littéraires - chez Dostoïevski, Gogol et d'autres. Par exemple, l'écrivain Ivan Tourgueniev en 1872 a décrit le service du chocolat dans sa nouvelle Eaux printanières comme suit : « … une énorme cafetière en porcelaine remplie de chocolat parfumé, entourée de tasses, de carafes de sirop, de biscuits et de petits pains, et même de fleurs. »

La recette du chocolat chaud de cette époque est enregistrée dans le livre culinaire populaire de 1861 Cadeau aux jeunes femmes au foyer d'Elena Molokhovets : « De 50 à 100 g de chocolat sont utilisés pour trois verres de lait. Il peut être râpé ou cassé en morceaux, bouilli avec du lait, en remuant souvent, on verse dans des tasses, puis ont sert le sucre séparément. Dans un tel chocolat, on met parfois une cuillerée de crème fouettée épaisse. »

Les plus grandes chocolateries avant la révolution

Dans la seconde moitié du XIXe - début du XXe siècle, environ 600 fabriques de chocolat ont vu le jour dans le pays. En 1914 (début de la Première Guerre mondiale), 170 usines de confiserie de chocolat fonctionnaient à Saint-Pétersbourg et 213 à Moscou.

Chocolaterie Einem, années 1900 Domaine public Domaine public

Usine Einem : En 1851, un entrepreneur allemand (sujet de l'État du Wurtemberg) Ferdinand Theodor von Einem (en Russie il prend le nom de Fiodor) ouvre un atelier de production de chocolat et de confiseries et un petit magasin sur la rue Arbat. L'entreprise a connu du succès et en 1867 déjà, Fiodor a pu construire une usine sur le quai Sainte-Sophie. La production a considérablement augmenté et, en 1871, la moitié des sucreries de Moscou étaient produites sous la direction d'Einem et de son partenaire allemand, Julius Heuss. Au cours d’une année, 32 tonnes de chocolat, 160 tonnes de chocolats, 24 tonnes de biscuits pour le thé et 64 tonnes de sucre concassé étaient produits.

Boites de chocolats de l'usine Einem Dmitri Korobeïnikov, Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Dmitri Korobeïnikov, Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Les clients aimaient non seulement les sucreries, mais aussi les boîtes en fer blanc dans lesquelles elles étaient vendues. Du velours, du cuir, de la soie et un gaufrage d'or étaient utilisés dans la décoration d’exemplaires particulièrement coûteux. Même dans la boîte, les acheteurs étaient surpris. Avec les bonbons, ils recevaient des extraits gratuits de la bande dessinée Valse du chocolat ou Gâteau-Gallop.

Ours pataud Domaine public Domaine public

L'un des bonbons les plus célèbres de l'usine était l’Ours pataud, qui a été produit pour la première fois en 1913, et qui jouit toujours d'une grande popularité. Le dessin de l'emballage reprend le célèbre tableau d'Ivan Chichkine Matin dans une forêt de pins.

Usine Abrikossov et fils : Le nom d'Alexeï Abrikossov est associé à l'histoire russe du chocolat et à la réorientation des produits chocolatés en direction des enfants. Et ce n'est pas une coïncidence - lui et sa femme ont eu 22 enfants. Au printemps 1879, la maison de commerce A. I. Abrikossov et Fils a acquis un terrain dans le quartier moscovite de Sokolniki, où une usine de confiserie a été construite. En 1880, l'association de production et de commerce A. I. Abrikossov et Fils a vu le jour.

Emballage de bonbons produits par l'usine Abrikossov Domaine public Domaine public

Abrikossov a été le premier en Russie à recouvrir les fruits secs de glaçage au chocolat : auparavant ce mets était importé de l'étranger. En 1899, il obtient un grand succès : la société Abrikossov est devenue fournisseur de la cour de Sa Majesté Impériale et a été autorisée à apposer les armoiries de l'État sur les étiquettes. C’est cette usine qui a pour la premières fois préparé les bonbons Pattes d'oie (ils s'appelaient alors Nez d'oie). Au début du XXe siècle, environ quatre mille tonnes de caramel, de bonbons, de chocolat et de biscuits étaient produits ici.

Les Français Sioux : en 1855, le couple français Adolf et Eugénie Sioux ouvre à Moscou une petite confiserie proposant des bonbons faits à la main. Par la suite, leurs fils poursuivent l'œuvre de leurs parents et fondent dans les années 1880 la maison de commerce « S. Sioux et Co. », construisant également une usine. Ils produisaient du chocolat dur, du caramel, du nougat, de la pastila (guimauve) et de la marmelade. Des magasins de marque Sioux apparaissent dans les principales villes du pays.

L'usine Bolchevik qui avait jadis appartenu à la famille Sioux Domaine public Domaine public

Après la révolution de 1917

Au départ, l'attitude des autorités soviétiques envers le chocolat était négative : il était considéré comme un mets de la bourgeoisie. Certes, cela n'a pas empêché la production de bonbons bon marché à l’effigie des nouveaux dirigeants soviétiques sur les emballages. Cependant, les sucreries ne faisaient pas partie des produits de première nécessité et la situation alimentaire dans le pays était désastreuse.

Après la révolution, les usines Einem et Abrikossov ont été nationalisées, et en 1922 elles ont été rebaptisées Octobre rouge et Babaïev (en l'honneur d’un responsable soviétique). La plupart des petites usines ont été fermées. La famille Sioux a quitté le pays, et leur usine a également été nationalisée.

Chocolat Alionka Domaine public Domaine public

L'attitude des autorités envers le chocolat a changé au milieu du XXe siècle. Le gouvernement a ordonné aux usines de produire des chocolats au lait qui seraient accessibles aux citoyens soviétiques.

En 1946, l'usine de Babaïev a commencé à produire, pour la première fois en Russie, une tablette de chocolat dans un emballage de papier multicolore. Dans les années 1960-1970, de nouvelles variétés de chocolat et de confiseries sont créées à l'usine. Les plus célèbres d'entre eux étaient le chocolat Babaïevski et Vdokhnovenie (« Inspiration »). À peu près à la même époque, en 1966, Octobre rouge a sorti sa célèbre barre de chocolat avec une petite fille aux yeux bleus portant un foulard - Alionka.

Aujourd'hui, Babaïevski et Octobre rouge, ainsi qu'une douzaine d'autres usines de chocolat, font partie d’un seul et même grand groupe d’entreprises, Confiseurs unifiés.

