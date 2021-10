Deux restaurants russes classés au prestigieux «50 Best» mondial

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La compagnie britannique William Reed Business Media, éditant son annuel classement gastronomique The World's 50 Best Restaurants, abrégé « 50 Best » et s’imposant comme l’une des principales références en la matière, a décidé de retenir cette année deux établissements moscovites, apprend-on sur son site.

Le White Rabbit et le Twins Garden, régulièrement cités dans les tops mondiaux, y figurent en effet respectivement en 25e et 30e positions.

Tandis que le premier est loué pour sa vue panoramique sur la capitale russe du haut d’un quinzième étage, sa cuisine fait également l’objet de nombreux compliments, adressés au chef Vladimir Moukhine, cuisinier de cinquième génération.

De son côté, le Twins Garden est félicité pour son approvisionnement à 70% de produits issus de sa propre ferme et pour son recyclage des restes, servis aux animaux de l’exploitation agricole, assurant un cercle vertueux complet. La carte des vins, présentée comme la plus complète de Russie par les rédacteurs du classement, est elle aussi la cible d’éloges.

À titre d’information, le podium est occupé par le Noma et le Geranium, tous deux situés à Copenhague, au Danemark, suivis de l’Asador Etxebarri, à Achondo, dans le Pays basque espagnol. La France est quant à elle représentée par l’Arpège (23e rang), le Septime (24e) et l’Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (41e), tous situés à Paris.

À noter que le classement a été dévoilé le 5 octobre lors d’une cérémonie organisée à Anvers, en Belgique.

