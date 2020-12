Le Guide Michelin fera son entrée sur la scène gastronomique de Moscou en 2021

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Attendu depuis tant d’années par les chefs cuisiniers locaux, le prestigieux Guide rouge débarquera enfin dans la capitale russe afin d’en référencer les meilleurs restaurants, a annoncé sur son compte Instagram Sergueï Sobianine, maire de la cité.

« Dans la nouvelle année, Moscou deviendra la première ville de l’espace post-soviétique dans laquelle arrivera le Guide Michelin, le plus célèbre classement de la restauration au monde », y a-t-il en effet annoncé ce matin.

Selon lui, cet événement permettra, tant aux touristes qu’aux locaux eux-mêmes, de découvrir autrement Moscou, tandis que l’espoir d’obtenir une étoile Michelin sera un stimulant supplémentaire pour le secteur de la restauration.

« Ces dernières années, la gastronomie de Moscou est devenue un véritable point d'attraction pour les touristes. On trouve dans la capitale de nombreux formats, cuisines et tendances, et nos restaurants figurent parmi les meilleurs du monde », a en outre ajouté Sobianine, faisant notamment allusion aux établissements White Rabbit et Twins Garden, ayant été inclus en 2019 à la très prisée liste des 50 meilleurs restaurants du monde, établie par le magazine britannique Restaurant, l’un des principaux concurrents du Guide Michelin français.

En attendant cet événement crucial, nous vous expliquons dans cet autre article comment le secteur de la restauration en Russie sort de la crise post-confinement.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.