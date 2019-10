Les dix meilleurs food markets de Moscou

Des dizaines de food markets ont ouvert leurs portes dans la capitale ces dernières années, leurs kiosques proposant de la cuisine du monde entier. Les habitants et les touristes apprécient ce nouveau format – le choix est vaste, le service est rapide et les prix sont abordables.

Depo

Le marché gastronomique géant Depo a ouvert ses portes début 2019 sur le site d’un ancien dépôt de tramway, d'où son nom. Les visiteurs ont l’embarras du choix avec 75 cafés proposant de la cuisine marocaine, thaïlandaise, grecque, espagnole, japonaise, chinoise et russe. Ici, vous pourrez également déguster des spécialités de la mer de l'Extrême-Orient russe, qui seront cuites devant vous.

Idées pour le déjeuner : des crabes de Magadan vous attendent au restaurant Kraby Koutaby (à partir de 8 euros) et les amateurs de truffes apprécieront The Truffle (pizza Margarita aux truffes à 7 euros).

Adresse : Lesnaïa, 20

Pour voir le compte Instagram de Depo, suivez le lien

Tentralny rynok sur Marosseïka

À peine sorti de la station de métro Kitaï-Gorod en plein centre de Moscou, vous vous retrouverez immédiatement dans l'une des rues gastronomiques les plus populaires de Moscou. On y a ouvert un food market très confortable, où 30 petits cafés authentiques sont situés sur trois étages. C'est l'un des meilleurs endroits pour le brunch (ils n'ouvrent que vers 9 heures du matin).

Qu’y déguster : commencez la journée avec des gâteaux portugais pastel de nata chez Camera Obscura (moins d’1 euro) et des plats canadiens à base de pommes de terre et de fromage (à partir de 4,2 euros) vous attendent dans le fourgon Poutinerie.

Adresse : Marosseïka, 4/2, str 1

Les photos sont disponibles ici

Lire aussi : Les meilleurs restaurants de Moscou selon Gault&Millau

Tsentralny rynok sur le boulevard Rojdestvenski

L'endroit situé près de la station de métro Troubnaïa où se trouve le food market était déjà un marché avant la révolution. Aujourd’hui, un bâtiment d’époque échelonné sur trois niveaux héberge des cafés proposant desserts turcs, gaufres belges, smoothies, plats de rue vietnamiens et autres bars à huîtres. Tout en haut se trouve le grand restaurant Gorynytch avec une entrée séparée, qui sert un vaste éventail de plats au four, des steaks aux pâtisseries.

À essayer : les végétariens apprécieront le hamburger à base de viande végétale de Gorynytch (10 euros) et les gourmands les « donuts soviétiques » de Milk & Snow (50 centimes).

Adresse : Boulevard Rojdestvenski, 1

Pour plus de photos, suivez le lien

StrEAT

StrEAT est situé loin du centre, mais ne vous y trompez pas. Cette « rue » gastronomique à deux minutes du métro Avtozavodskaïa a ouvert ses portes en 2018 et est devenue une « Mecque » des gourmets. Le week-end, il y a foule, mais vous pouvez emporter n'importe quel plat. Il y a environ 40 restaurants avec des cuisines vietnamienne, coréenne, italienne, israélienne, nordique, du Caucase, ainsi que plusieurs bars.

Qu’y déguster : les amateurs de steaks doivent absolument aller au Primebeef Bar (steaks maison avec un accompagnement pour 500 roubles), et les amateurs de café dégusteront un petit noir à Laboratoria (à partir de 2 euros).

Adresse : Leninskaïa Sloboda, 26

Découvrez l'ambiance en suivant ce lien

Baltchoug dans la rue du même nom

Non loin de la place Rouge, à l'été 2019, le petit cluster gastronomique Baltchoug a vu le jour. Jusqu'à présent, on y trouve 24 cafés, mais les créateurs ont déjà décidé de créer un espace petit-déjeuner séparé, un espace distinct pour boire un verre de vin et un lieu pour les selfies afin que rien ne vous distraie par la suite de votre expérience gastronomique.

Qu’y déguster : une grande variété de plats de poisson, allant des bowls avec crevettes ou du thon chez Bowl Me (à partir de 8 euros) aux galettes à la pomme de terre avec tartare de saumon rouge chez Treskat (6 euros).

Adresse : Baltchoug, 5

Plongez dans l'ambiance en suivant ce lien

Centre gastronomique de Zariadié

Dans le parc Zariadié situé en face du Kremlin, il est facile de casser la croûte. Vous pouvez y manger directement sans quitter le territoire, directement dans le centre gastronomique. Vous y trouverez plusieurs espaces avec différents types de plats. Tout d’abord, les amateurs de viande et de poisson doivent prêter attention à cet endroit, car on sert ici une grande variété de plats typiques et de gibier. Au centre, vous trouverez un bar avec de la glace servant des fruits de mer et du champagne. Pourquoi ne pas y choisir un délicieux en-cas ? À propos, cet endroit ne propose pas seulement des repas, mais de véritables excursions gastronomiques avec des dégustations.

Qu’y déguster : les huîtres de Sakhaline et de la mer Noire (à partir de 4,5 euros), la soupe de Leningrad (5,5 euros).

Adresse : Varvarka, vladenie 6

Découvrir le compte Instagram du Centre gastranomique

Marché Danilovski

Le plus ancien food market de Moscou est situé près de la station de métro Toulskaïa. À l'époque soviétique, il s'agissait d'un marché légendaire où toute la capitale achetait les fruits et les légumes les plus frais. En 2015, il s'est transformé en un lieu de restauration à la mode. Cependant, des stands avec des produits de la ferme occupent toujours la partie centrale de l’espace et l’excellence gastronomique y règne.

Bons endroits : les amateurs de soupe vietnamienne Pho Bo apprécient le café Bô (5,5 euros), du moins on doit souvent y faire la queue. Plusieurs types de pilaf vous attendent à Plov.com (5,5 euros).

Adresse : Mytnaïa, 74

Instagram

Marché Oussatchevski

Un autre marché historique, qui a connu une renaissance en 2017 et est devenu un espace gastronomique. Il est situé dans l'un des quartiers les plus cossus de Moscou - Khamovniki. Vous y trouverez des idées culinaires pour les visiteurs les plus exigeants. Deux douzaines de restaurants proposent un vaste éventail de spécialités de fruits de mer, de fromages fermiers et de plats pan-asiatiques.

Que goûter : crème à base de fromage fait maison avec des pralines et des framboises (8,5 euros) à Syrovarnia, Avo-burger (de l'avocat au lieu des petits pains) avec du saumon (10 euros) à Avocado Point.

Adresse : Oussatcheva, 26

Pour en savoir plus, suivez le lien

Marché gastronomique « Autour du monde »

vokrugsvetamarket https://www.instagram.com/vokrugsvetamarket/ https://www.instagram.com/vokrugsvetamarket/

L’endroit idéal pour ceux qui veulent faire du gastro-tourisme, mais ne savent pas dans quel pays aller. Autour du monde est un projet des célèbres restaurateurs russes Arkady Novikov, Boris Zarkov et Vladimir Moukhine (son établissement White Rabbit est inclus chaque année dans la liste des 50 meilleurs restaurants du monde). Dans les 26 cafés du marché gastronomique du centre touristique de Moscou, rue Nikolskaïa, vous pourrez déguster de la soupe ouzbèke Lagman et des raviolis russes aux champignons et aux pommes de terre. Il y a aussi un bar où on verse du Riesling, du Prosecco et deux douzaines de bières.

Tendances gastronomiques : poke hawaïen aux crevettes épicées (9,5 euros) chez Poke, pizza végétarienne aux artichauts (5,5 euros) à Mamma Mia, salade de saumon, œuf poché et quinoa (6,5 euros) à Benedict.

Adresse : Nikolskaïa, 10

Sur les réseaux sociaux

Lire aussi : Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas de restaurants étoilés au Michelin?

Eat Market

L’espace gastronomique Eat Market est situé dans un quartier d’affaires à deux pays de la station de métro Park Koultoury. Les employés des bureaux à proximité viennent donc souvent y déjeuner. Jusqu'ici, environ 20 restaurants ont ouvert ici, ainsi que des bars à vin.

Au menu : soupe au poisson d'Extrême-Orient (3,7 euros) chez Krab vsemou golova ; crêpes au fromage blanc à la ricotta sur brioche aux olives (5,5 euros) chez Petchorine.

Adresse : Timour Frounze, 11/13

Photos en ligne

Dans cette autre publication, nous présentons les cafés les plus fous de la capitale russe

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.