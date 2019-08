Où boire un café dans une ambiance magique à Moscou et à Saint-Pétersbourg?

Si vous ne tenez plus debout après avoir exploré la ville ou si vous avez un besoin urgent d’un espace confortable avec prises de courant et Wi-Fi pour travailler, la solution la plus simple consiste à vous rendre dans un café. Dans ce petit guide, nous avons recensé les adresses de Moscou et de Saint-Pétersbourg où vous trouverez un café savoureux et une ambiance inoubliable.

Saint-Pétersbourg

T-Tch-K - L'atmosphère unique d’une cour de Saint-Pétersbourg

À goûter absolument : tarte aux cerises avec tasse de café au filtre

9, rue Mira

Métro Gorkovskaïa

Vous êtes amoureux du vieux Saint-Pétersbourg et du bon café ? Pour vous rendre au café T-Tch-K (allusion au mot « point » ou « totchka » en russe), il vous faudra pénétrer au fond d’une de ces cours typiques, dont le charme attire les foules de touristes dans la ville. Chut ! Essayez de ne pas déranger les voisins.

Harmonieusement intégré dans le microclimat de la cour, ce café ne comporte que six places assises, ce qui provoque une agitation sans fin aux alentours. La plupart des visiteurs préfèrent prendre un café à emporter et le boire directement dans la rue - entre les pots de fleurs ou directement sur le capot d’une Lada bleue si ancienne qu'elle semble avoir pris racine dans le sol - un attribut indispensable du passé soviétique.

Kofe na Koukhnié - Café familial au bord de la Fontanka

À goûter absolument : kahve et croissant avec mozzarella et tomates séchées

17, quai de la rivière Fontanka

Métro Gostiny Dvor

L'atmosphère de ce café est vraiment familiale. Vous vous retrouverez dans une cuisine spacieuse, dont les fenêtres donnent directement sur la rivière Fontanka.

Les boissons et les plats sont préparées devant vous, et pendant que vous attendez votre commande, regardez autour de vous. À droite se trouve peut-être un vieux critique de cinéma entouré d’actrices et de photographes en herbe, et à gauche, une famille d’expatriés avec des enfants. Et si vous êtes chanceux, quelqu'un jouera du piano dans la pièce voisine.

Une petite surprise, si caractéristique de nombreux cafés de cette ville : un biscuit sucré sera servi avec votre tasse de café. Vous ne trouverez pas cela à Moscou !

ESPRESSO BIKE – Un café dans un ancien sous-sol

À goûter absolument : cappuccino et syrniki à base de fromage blanc de la ferme, accompagnés de poires et de crème épaisse

7, rue Kazanskaïa

Métro Nevski Prospect

Cinq minutes à pied depuis l'une des cartes de visite de la « capitale du Nord » - la cathédrale de Kazan - et vous y êtes. Il ne reste plus qu'à trouver l'entrée et... à vous engouffrer dans un vieux sous-sol. L’immeuble dans lequel se trouve ce café a été bâti en 1804 et sa construction a duré au moins 40 ans.

Les propriétaires du café ont eux-mêmes effectué la plupart des travaux de rénovation et ont déclaré que « le bâtiment lui-même leur avait soufflé comment décorer au mieux l'intérieur », qui impressionne tant les invités. Mais la décoration n’éclipse en rien leur café incroyable. Difficile d’imaginer qu’il y a cinq ans, tout a commencé avec un petit café sur roues et un grand amour pour le « petit noir » dans tous ses états…

Moscou

Coopérative Tcherni - Au cœur de la révolution du café

À goûter absolument : café flat white et tarte au chocolat blanc végétalienne avec myrtilles, noisettes et romarin

5 bât. 1, allée Lialine

Métro Kourskaïa

Si vous ne pensez pas seulement au goût de votre boisson, mais aussi aux questions éthiques liées à sa production, alors cet endroit est fait pour vous. Ce n’est pas pour rien que les fondateurs de la coopérative sont connus pour leur contribution au développement de la culture du café à Moscou, où l’enthousiasme de masse pour les grains de haute qualité ainsi que pour les méthodes de préparation préservant au maximum le goût du café est arrivé il y a quelques années seulement.

La conception de l’espace du café est extrêmement laconique, mais vous pouvez ici, par exemple, écouter un DJ, regarder en direct le panorama d’une rue animée dans une ville inconnue et jouer aux échecs.

Il est à noter que la coopérative propose également une carte des vins dans laquelle des nouveautés délicieuses apparaissent constamment.

Point Coffee & Food - Zone neutre dans le Zamoskvoretchié

À goûter absolument : expresso tonique et toasts au saumon et œuf poché

75, Sadovnitcheskaïa nab.

Métro Paveletskaïa

Si les révolutionnaires du café vous semblent trop extravagants, venez boire un café dans une zone neutre. Point est situé sur les rives d’un canal dans le Zamoskvoretchié, l'un des quartiers les plus animés de la vieille ville. L'intérieur du café est réalisé dans un style scandinave et, à travers les grandes fenêtres, on peut observer les Moscovites promener leurs chiens le long de la berge.

Cet endroit vaut le détour car, en plus des boissons à base de café, le menu propose un vaste assortiment de plats simples mais savoureux pour une collation - omelettes, toasts et bouillies de céréales (kacha). Et, bien sûr, les pâtisseries de cet établissement s’attirent toutes les éloges.

Bro.We - Pour ceux qui aiment quand c’est fort

À goûter absolument : expresso et cheesecake au citron vert

9, rue Bauman

Métro Baumanskaïa

Bro.We est un café moscovite n’appartenant à aucune chaîne qui attire par sa présentation intéressante - les gars sont concentrés sur la promotion de l'expresso, celui-là même que vous devez boire ici et maintenant, une boisson bien forte regorgeant de caféine et aux mille saveurs.

En plus du café, vous pourrez déguster des cocktails alcoolisés à base de thé, ainsi que des desserts, parmi lesquels le Pavlova aux baies maison mérite une mention particulière. Ce bar expresso affirme que la communication avec les clients fait tout autant partie du travail du barista que la préparation du café. Peut-être est-il temps de découvrir s’ils parlent anglais.

