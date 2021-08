Saveurs russes d’antan: la soupe aux nouilles et aux champignons

Voulez-vous savoir comment les pâtes étaient servies en Russie il y a 200 ans? Essayez de préparer cette soupe aux nouilles et aux champignons.

Cette recette est tirée d’un célèbre livre de cuisine d'Elena Molokhovets. Bien qu’elle ait 200 ans d’histoire, elle s'est avérée étonnamment moderne en ce qui concerne son aspect. Du moins dans mon interprétation, cela rappelle des nouilles asiatiques ramen. Cela me semblait au départ très basique, mais tout a changé quand j'ai commencé à cuisiner.

En fait, il s'agit d'une soupe aux champignons et aux pâtes maison (« lapcha » en russe). Trouvant cela trop simple, j'ai décidé de faire les nouilles moi-même pour rendre le plat plus authentique. Finalement, je ne l'ai pas regretté une seule minute.

En interprétant sa courte description, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un plat rapide pouvant être préparé avec une seule casserole. La façon de servir cette soupe n'était pas claire, j'ai donc dû improviser. En particulier, vous devez préparer un bouillon de légumes pour les nouilles, faire bouillir les pommes de terre séparément, faire bouillir des champignons secs et ajouter tous les ingrédients aux nouilles à la fin. La raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de cette recette est son harmonie. Tous les ingrédients forment une symphonie équilibrée de goûts et de textures.

J'ai suivi attentivement la recette ; cependant, j’y ai fait une entorse d’importance. Je pensais que les champignons frais iraient bien aussi. Je les ai frits avec du poireau dans du beurre et je les ai ajoutés avec les champignons séchés. Utiliser des champignons de saison comme des girolles ou des cèpes est une bonne idée.

Une autre chose à savoir est qu'en Russie, traditionnellement, la soupe de nouilles est généralement préparée avec un bouillon de poulet. J'ai cuisiné cette recette dans deux versions, végétarienne et poulet. Les deux sont incroyables ; néanmoins, je préfère celle au poulet en raison de sa texture riche.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour les nouilles :

farine - 200g

œufs - 2

sel - 1/2 cuillère à café

Pour la soupe :

carotte - 1

oignon - 2

céleri - 2 branches

poireau - 1

pommes de terre - 4

cèpes séchés - 1/5 tasse

champignons (chanterelle ou cèpes frais) - 300 g

persil

feuille de laurier - 3

aneth

poivre noir

beurre - 30 g

sel

un poulet entier (pour une variante non végétarienne)

Préparation :

Pour faire les nouilles, mettre la farine, les œufs et le sel dans un bol et pétrir la pâte dure pendant environ 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir la pâte avec un film et laisser reposer 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez la pâte en quatre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez pour obtenir quatre minces feuilles de pâte. Elles doivent être légèrement transparentes. Laissez-les sécher sur la surface de travail pendant environ 15 à 20 minutes. Assurez-vous qu'elles soient sèches mais toujours élastiques. Cela les empêchera de coller en les pliant.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pliez chaque feuille en triangle.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couper la pâte en fines lanières (environ 3 mm).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répartissez-les le long du plateau et laissez sécher les nouilles.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Si vous optez pour une version végétarienne, vous pouvez commencer à faire du bouillon en ajoutant des carottes, des oignons, du céleri et du laurier à l'eau. Laissez bouillir pendant 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Si vous faites du bouillon de poulet, faites bouillir de l'eau pendant environ 2 heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirer les légumes (et le poulet) du bouillon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les pommes de terre et faites-les bouillir dans de l'eau légèrement salée. J'ai également ajouté une feuille de laurier, de l'oignon et du poivre noir pour donner plus de saveur aux pommes de terre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire bouillir les cèpes séchés avec les feuilles de laurier, le sel et le poivre pendant environ une heure. Sortez les cèpes et hachez-les.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les champignons frais et le poireau et faites-les frire jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Hacher les fines herbes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Porter le bouillon de légumes à ébullition et ajouter les nouilles. Il sera prêt en quelques minutes. Mettez les nouilles dans une assiette creuse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter les pommes de terre, les champignons séchés hachés, les champignons frits et le poireau, les légumes verts hachés, un peu de beurre et de poivre noir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Verser le bouillon de cèpes dans une assiette.

Bon appétit !

