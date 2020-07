Ce sandwich à la glace typiquement soviétique avec une touche française

Pourquoi préparer de la glace saveur crème brûlée avec des gaufrettes à la maison? Parce que leurs ingrédients naturels et leur goût savoureux en ont fait un énorme «hit» parmi les citoyens soviétiques et les touristes étrangers.

Au cours des premières années de la production de crème glacée en Russie, cette dernière était principalement vendue à partir de chariots où elle était plongée dans la glace afin de ne pas fondre. Elle n'était pas préemballée ; l’employé la plaçait dans entre deux gaufrettes pour en faire des « sandwichs », ou simplement la vendait au poids.

Plus tard, dans les années 1950, des glaciers ont commencé à ouvrir leurs portes. Ils avaient une atmosphère, un choix et une culture de consommation particuliers. Aller à un rendez-vous amoureux chez le glacier était monnaie courante. Pour un petit prix, vous pouviez obtenir trois boules de n'importe quelle saveur : chocolat, noix, crème brûlée, etc. En payant un peu plus, vous pouviez y mettre de la confiture de fruits ou la saupoudrer de chocolat en poudre. Chez certains glaciers, vous pouvez même trouver des délices comme de la crème glacée au champagne ou au cognac.

Au début des années 1960, la production de masse a été lancée, et l’on a commencé à remplir de crème glacée des cornets en gaufre, à produire des glaces sur un bâton ou en briquettes au milieu de deux gaufrettes.

La glace à la crème brûlée fut le premier sandwich du genre et est rapidement devenu le péché mignon de beaucoup de gens. Cette crème glacée était faite avec du lait et de la crème nature, avec un peu de sirop de caramel, et avait une belle couleur grillée. Elle était répartie entre deux gaufrettes croquantes et légères. Le sirop de caramel était en fait à base de lait concentré, et il reproduisait la saveur du célèbre dessert français tout en restant fidèle au caractère russe.

En fait, il est très simple de préparer cette glace à la maison, en obtenant ainsi un produit le plus naturel possible avec une goutte de nostalgie soviétique.

Ingrédients :

Pour la glace

450 ml de lait entier

270 ml de crème

215 g de lait concentré

60 g de sucre

3 g d'agar agar

Pour le sirop de crème brûlée

50 g de lait concentré

40 g de sucre

115 ml d'eau

Préparation :

Préparez d'abord le sirop de crème brûlée. Dans une petite casserole, mélangez 15 ml d'eau, du sucre et du lait concentré. Placez la casserole sur un brûleur et commencez à préparer le sirop à feu moyen, en le mélangeant constamment jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur brun-caramel et devienne épais.

Vasilisa Malinka

Versez délicatement le reste de l'eau (100 ml) dans la casserole avec le sirop et portez à ébullition. Laissez mijoter le sirop et continuez de mélanger jusqu'à ce que le caramel épais se dissolve dans l'eau. Mettre le sirop de côté afin de le laisser refroidir.



Pendant ce temps, préparez votre masse de crème glacée. Dans une casserole moyenne, mélangez le lait, la crème et le lait concentré. Dans un petit bol, mélangez le sucre et la poudre d'agar-agar ; battez-les ensemble.



Mettez la casserole avec le lait et la crème à feu moyen et réchauffez. Lorsque le mélange devient chaud, ajoutez le sirop de crème brûlée et fouettez jusqu'à homogénéité. Ensuite, portez le mélange à ébullition et, en fouettant constamment, versez le mélange sucre - agar-agar. Continuez à fouetter pendant une minute jusqu'à ce que toute la poudre se dissolve. Retirer du feu et refroidir le mélange. Couvrir hermétiquement la masse de crème glacée avec du papier absorbant afin qu'aucune peau ne se forme sur le dessus, et placez au réfrigérateur pendant au moins 4 heures.



Quatre heures plus tard, mettez la masse au congélateur. Retirez-la toutes les 30 minutes pour la fouetter avec une cuillère afin que la crème glacée soit plus uniforme, ou placez simplement la masse dans une sorbetière et barattez jusqu'à ce qu'elle soit congelée.



Répartissez votre masse entre deux gaufrettes et laissez-la geler à nouveau pendant au moins une heure. Elle est prête à être dégustée !



