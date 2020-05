Recette: la «saucisse en pâte», un hot-dog russe facile à préparer chez soi

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le hot-dog soviétique, ou « sossiska v teste », sont des collations faites à base de pâte à pizza ou feuilletée et cuites au four. Ils sont devenus populaires à l'époque de Khrouchtchev, après la visite du leader soviétique aux États-Unis. En plus de sa passion pour le maïs, d’innovations dans la production de masse et des magasins en libre-service, Khrouchtchev a également emprunté aux États-Unis la technologie de production de viande et des idées en matière de restauration rapide. L’objectif était de rendre les produits à base de viande plus abordables pour le peuple soviétique.

En effet, avant cette visite, les saucisses étaient mentionnées dans l'encyclopédie culinaire soviétique Le livre de l'alimentation saine et savoureuse (1939), à deux reprises seulement : les saucisses frites servies avec de la purée de pommes de terre et les saucisses en boîtes de conserve. Les générations de mes grands-parents et de mes parents, dans les années 1970, les utilisaient plus souvent, bien que les saucisses fussent encore chères. Ce n'est que dans les années 1990 que les hot-dogs se sont généralisés en raison de la privatisation et de l'apparition de petits cafés à emporter.

Bien sûr, aujourd'hui, nous pouvons acheter des hot-dogs classiques n'importe où. Cependant, ceux que je fais à la maison pour mes enfants sont toujours spéciaux et plus sains ; c'est du moins mon impression. Essayez d’en préparer vous aussi !

Ingrédients:

lait - 135 ml

levure fraîche - 15 g (5 g de levure sèche)

sucre - 2 cuillères à soupe

farine - 265 g

sel - 1 cuillère à café

œuf - 1

beurre - 60 g

saucisses - 10 grosses (20 petites)

un jaune + 2 cuillères à soupe de lait (pour le glaçage)

Préparation :

1. Ajouter la levure et le sucre au lait tiède et remuer avec une cuillère en bois jusqu'à dissolution.

2. Tamisez la farine et le sel sur le lait.

3. Ajoutez un œuf.

4. Ajouter le beurre fondu et préalablement refroidi et faire la pâte.

5. Pétrir la pâte pendant 15 minutes dans le mélangeur jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. (Le pétrissage manuel prendra un peu plus de temps).

6. Mettez la pâte dans un bol, couvrez-la avec une serviette et laissez-la lever dans un endroit tempéré (four froid par exemple) pendant environ 1,5 à 2 heures.

7. Prenez la pâte.

8. Aplatissez et étalez la pâte comme si vous alliez faire une pizza. Utilisez de la farine pour empêcher la pâte de coller à la surface de travail.

9. Coupez-le en bandes égales.

10. Coupez les saucisses en deux si elles sont trop longues.

11. Enroulez des lanières autour des saucisses.

12. Couvrez les rouleaux avec une serviette et laissez-les lever pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, chauffer le four à 200°C.

13. Mélanger un jaune avec du lait pour faire du glaçage.

14. Étalez le glaçage sur le dessus des hot-dogs à l'aide d'une brosse molle.

15. Amenez la température du four à 180°C. En option, vous pouvez pulvériser de l'eau sur le fond du four au début et 5 minutes plus tard. Cela donnera une croûte plus mince. Cuire les saucisses pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

16. Laissez refroidir un peu. Le tour est joué !

Priatnovo apetita !

