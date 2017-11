Guide des meilleurs restaurants russes hors de Russie

La cuisine russe est peut-être plus populaire à l'étranger qu'en Russie. Même à Moscou, très peu de restaurants servent une cuisine russe exquise. Bien sûr, la cuisine russe ne se résume pas à la vodka, au borchtch, au caviar et aux pirojkis. Aujourd'hui, tout cela et bien plus encore peut être apprécié dans le monde entier, de Paris à Tokyo.

Café Pouchkine - Paris

Andreï Dellos, propriétaire et fondateur de Café Pouchkine, un restaurant à succès qui propose une cuisine russe aristocratique exquise à Moscou, a ouvert à Paris une brasserie portant le même nom, ainsi qu'une pâtisserie, Pouchkinette. Cet endroit vous téléporte au XIXe siècle et vous fait vous sentir comme un membre de la haute société dans une atmosphère franco-russe. Tous les desserts sont délicieux et ont un aspect incroyable. En plus des pirojkis (genre de chausson) et du medovik (gâteau au miel), le menu du café propose des desserts thématiques. Par exemple, à Pâques, vous pouvez trouver des œufs au chocolat Fabergé.

Roppongi Baïkal - Tokyo

Joues de boeuf, blinis, soupe froide okrochka, « hareng sous manteau de fourrure », pelmeni (raviolis), et un chef-d'œuvre de la cuisine russe - les pommes de terre au poulet et aux champignons cuits dans un pot ... Aviez-vous jamais imaginé trouver cette riche sélection de plats russes à Tokyo ? Nommé d'après l'un des endroits les plus célèbres de Russie, le lac Baïkal, ce restaurant offre la possibilité de passer des soirées thématiques et des vacances à la russe, en particulier pour le Nouvel An, Pâques (avec de vrais gâteaux de Pâques) et Maslenitsa (avec une explosion de crêpes).

MariVanna - New York et Londres

Mari Vanna à New York. MariVanna

« Maria Ivanovna » (raccourci en « MariVanna »), le nom commun d'une babouchka russe, est associé à la délicieuse nourriture faite maison - blinis (crêpes) fraîchement cuits, pirojkis et diverses salades à base de mayonnaise. Ce ne sont que quelques-uns des plats que vous trouverez chez MariVanna ! Avec des restaurants à Londres, Los Angeles, Washington D.C. et New York, MariVanna est l'une des chaînes de cuisine russe les plus populaires et les plus connues au monde.

Pasternak - Berlin

Berlin possède une grande variété de restaurants russes. Cet endroit porte le nom de Boris Pasternak, prix Nobel de littérature russe et auteur du grand roman le Docteur Zhivago. Le concept est intéressant, proposant des plats appelés Prolétariat, Intelligentsia, des pelménis Leningrad et des vareniki Sibérie, ainsi que d'autres grands plats de Russie et des anciens États soviétiques, et même de belles spécialités juives. Une autre raison pour laquelle nous recommandons de le visiter est l'intérieur exotique stylisé d'après un appartement soviétique.

Pravda Vodka bar - Toronto

Envie de tester les shots de vodka Russian Czar ou Red Army ? Ou peut-être d'essayer le cocktail Perestroïka ?Alors rendez-vous dans ce bar. Nommé d'après le premier journal communiste, Pravda, ce bar propose des boissons chic de l'ère bolchevique faites maison, nommées Trotsky, Karl [Marx] et Friedrich [Engels]. Le menu vous donnera également quelques leçons d'histoire. faites vous plaisir, mais ne vous ennivrez pas comme un ours. Et pour vraiment assurer, lisez notre guide consacré à la façon de boire de la vodka de la bonne façon.

El Cosaco - Madrid

Traduit par « cosaque », El Cosaco est le plus ancien restaurant russe de Madrid, ouvert en 1969. En-cas Romanov, saumon Saratov et canard Tchekhov, on a l'impression que le chef est inspiré par l'histoire, la culture et la géographie russe. N'hésitez pas à commander blinis, goloubtsys et boeuf stroganoff. Laissez vous tenter par une salade que vous n'avez pas mangée auparavant, et bien sûr n'oubliez pas la vodka - plusieurs variétés sont proposées.

Matrioshka - Melbourne

« Matriochka » est un autre nom largement utilisé pour les restaurants russes, et il n'est pas surprenant qu'il se spécialise dans le plat russe le plus célèbre - les blinis au caviar. D'autres plats à essayer sont le chou mariné et les tcheboureki (genre de chausson fourré et frit venu d'Ouzbékistan). Les huîtres ne font pas partie de la ration quotidienne des Russes, mais elles sont au menu, et il pourrait être utile de les commander après la fameuse salade, « hareng sous manteau de fourrure ».

Nikolay - Vienne

Nikolay est un nom masculin populaire en Russie et c'est aussi le nom du dernier empereur. Désormais, c'est aussi une chaîne de restaurants de Moscou qui se spécialise dans les pirojkis avec des garnitures variées, et grâce à des entrepreneurs russes dynamiques, vous pouvez également retrouver Nikolay dans la capitale autrichienne. Goûtez les délices culinaires qu'une babouchka russe cuisine habituellement : chou et oeuf, champignons et pommes de terre, et tartes sucrées avec diverses baies. Les petits déjeuners sont les meilleurs chez Nikolay et nous recommandons de commander soit les œufs au plat, soit les crêpes.

S'il existe des restaurants russes en dehors du pays que vous connaissez et qui ne sont pas mentionnés dans la liste, veuillez nous écrire dans la section commentaires ci-dessous !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.