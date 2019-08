Six astuces pour manger à prix mini à Moscou

Déjeuner d’affaires (business lunch)

Une grande partie des restaurants et cafés proposent des déjeuners d’affaires bons marchés de midi à 14h. Durant cette période, vous pouvez manger pour environ 300 à 500 roubles (4 à 7€). Les repas les plus chers comprennent une salade, une soupe, un plat principal, une boisson et un dessert. L’option la plus économique est de prendre une salade ou une soupe avec un plat principal. Les assiettes peuvent être légèrement plus petites que celles que l’on commande à la carte, mais la différence n’est pas si importante. De plus, le déjeuner est un bon moyen de tester des plats qui auraient été bien plus chers au dîner.

Déjeuner à la cantine

Un déjeuner dans une cantine, comme le déjeuner d’affaires, est une option économique. Certes, vous ne trouverez pas de plats italiens ou français, et le décor sera plus modeste, mais vous aurez la chance de tester un repas typiquement soviétique.

Les plus célèbres cantines moscovites sont dans le centre-ville : la Cantine N°57 dans le GOuM, sur la place Rouge, et le Buffet N°11 à la station de métro Arbatskaïa. Ne vous laissez pas impressionner par les noms pas forcément très alléchants !

Menu complet à prix cassé

L’autre alternative aux déjeuners d’affaires est la réduction de 20 à 30% offerte par les restaurants sur tous les plats de leur menu. Ces offres peuvent être effectuées entre midi et 17h.

Snack-bars des supermarchés

Les grandes ou plus petites chaînes de supermarché (Okey, Perekrestok, Vkousvill, Azbouka Vkoussa) ont généralement des snack-bars où les clients peuvent acheter une salade, une soupe, un plat et une part de gâteau. Des tables y sont souvent mises en place. Vous pouvez demander au personnel de réchauffer vos plats. Les prix sont bien moins élevés que dans un café.

Réductions avant fermeture

À quelques heures de la fermeture, beaucoup de cafés et de boulangeries proposent des pâtisseries et des sandwiches invendus. Vous pouvez trouver du pain, des desserts et parfois même un menu entier avec 50% de réduction. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant les horaires et le montant de la remise sur leur site. Chaînes effectuant des réductions : Volkonsky, Khleb Nassouchny, Boulangerie Paul, Upside Down Cake, Bratia Karavaïev.

Happy hours

Avant le dîner, généralement autour de 16-18h jusqu’à 20h, certains petits restaurants proposent des happy hours avec un plat (souvent une pizza) et une boisson pour une somme dérisoire, ou une bouteille de vin à moitié prix.

