Ce gratte-ciel de Staline érigé sur l’emplacement d’un véritable goulag

L’immeuble d’habitation de la berge Kotelnitcheskaïa est l’un des fameux gratte-ciel construits dans la capitale soviétique sur ordre de Staline. Les travaux ont commencé en 1937 et pendant 16 ans le site de construction a abrité un camp.

Outre les détenus ordinaires, des prisonniers de guerre vivaient et travaillaient derrière un mur haut de 3 mètres. Ils étaient surveillés par des agents de la Tchéka et ce sont justement des membres de cette police politique qui y ont reçu des appartements. Le gratte-ciel a même été surnommé de « bâtiment pour les siens ».

Les appartements faisaient rêver pour l’époque et étaient livrés luxueusement meublés et entièrement équipés. Toutefois, tout réaménagement était interdit : les lieux étaient mis sur écoute et les travaux constituaient un risque pour les microphones.

Parmi les « siens » ayant eu la chance d’y recevoir un appartement « clé en main », figuraient en outre des physiciens nucléaires (concepteurs d’armes atomiques), des militaires et l’intelligentsia créative – les contemporains se souviennent que la présence d’artistes parmi les résidents servait à illustrer le statut de l’immeuble.

Le poète Evgueni Evtouchenko, l’écrivain Constantin Paoustovski, les actrices Faïna Ranevskaïa, Nonna Mordioukova et bien d’autres vedettes du cinéma y ont ainsi vécu à une époque ou une autre.

D’ailleurs, cet immeuble a fait apparition à plusieurs reprises dans des films soviétiques et russes, dontMoscou ne croit pas aux larmes, qui a remporté en 1981 l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

