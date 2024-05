Top-3 des leaders du box-office soviétique (en termes de fréquentation)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Troisième position : Moscou ne croit pas aux larmes (1979) de Vladimir Menchov

Vladimir Menchov/Mosfilm, 1979 Vladimir Menchov/Mosfilm, 1979

84,4 millions de spectateurs

L’histoire touchante de trois amies à la recherche de leur bonheur dans la capitale a conquis le cœur du public non seulement soviétique mais aussi étranger : en 1981, le film a raflé l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère.

Pirates du XXe siècle (1980) de Boris Dourov

Boris Dourov/Studio Gorki, 1980 Boris Dourov/Studio Gorki, 1980

87,6 millions de spectateurs

Selon le scénario, un cargo soviétique transportant une importante cargaison d’opium destiné à l’industrie pharmaceutique se fait attaquer par des pirates.

Les créateurs du film ont dû faire face à la censure : l’on s’opposait à l’idée que l’opium ou l’uranium soient mentionnés dans le film. Irrité, l’auteur du scénario, Stanislav Govoroukhine, a fini par déclarer qu’aucun pirate ne s’attaquerait à un bateau transportant des tonnes de billets du PCUS.

Leader absolu du palmarès : Yesenia (1971) d’Alfredo B. Crevenna

Alfredo B. Crevenna / Películas Latinoamericanas S.A, 1971 Alfredo B. Crevenna / Películas Latinoamericanas S.A, 1971

91,4 millions de spectateurs

Le succès sans pareil de l’histoire d’amour de l’aristocrate Yesenia, ayant grandi parmi les gitanes, et de l’officier Osvaldo reste un mystère : un sujet simplet, pas de publicité ni de vedette, et encore moins de scènes spectaculaires.

La critique cinématographique Neïa Zorkaïa l’a expliqué ainsi : « Un minimum d’innovation avec des combinaisons de déjà vu, un aspect haut en couleur, vif et émotionnel… mais le tout dans des limites raisonnables, ne dépassant pas les larmes courtes et douces, facilement asséchées par la fin heureuse et secrètement prévisible ».

