Joyaux de l’architecture de l’avant-garde russe dans l’objectif de l’Américain William Brumfield

Dans ces clichés, le professeur américain a capturé des bâtiments peu conventionnels érigés au cours des années 1920-30 dans des villes russes dans le style constructiviste et d’avant-garde soviétique.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Spécialiste en architecture russe et professeur d’études slaves à l’Université de Tulane, William Brumfield répertorie depuis voilà plus d’un demi-siècle des monuments d’architecture russe en tant que savant, mais aussi photographe. Ayant visité la Russie à des dizaines de reprises, il a réuni une collection de photos témoignant de l’architecture de l’avant-garde soviétique. Nous avons déjà dédié une publication portant sur ses photos prises à Moscou et, dans celle-ci, nous vous proposons de découvrir une série d’édifices situés au-delà de la capitale.

Maison des Soviets du quartier de Narva, Saint-Pétersbourg (Soviet régional de Kirov ; N. A. Trotski, 1930-1935), bât. 18, perspective Statchki, 2002

William Brumfield William Brumfield

Palais de la culture Kirov, Saint-Pétersbourg (N. A. Trotski, S. N. Kazak, 1931-1937), perspective Bolchoï, bât. 83, 1971

William Brumfield William Brumfield

Maison des études techniques, Saint-Pétersbourg (A. I. Gueguello, D. L. Kritchevski, 1930-1932), bât. 4B, maison d’Ivan Tchernykh, 2002

William Brumfield William Brumfield

Maison de l’Armée rouge (Maison des officiers du district ; P. A. Chtcherbatchev, 1930-1932), bât. 165, rue Frounze, Samara, 2001

William Brumfield William Brumfield

Maison de l’Armée rouge, Samara, 2001

William Brumfield William Brumfield

Maison de l’industrie, Samara (V. Klotchkov, V. K. Soukhov, 1929-1933, A. G. Morgoune, années 1960), bât. 145, rue Kouïbychev, 2001

William Brumfield William Brumfield

Maison de la culture de l’usine de moissonneuses-batteuses (Maison de la jeunesse), Taganrog, (M. F. Pokorny, 1922+1928), bât. 107, rue Petrovskaïa, 2016

William Brumfield William Brumfield

Maison ronde (Immeuble résidentiel destiné aux ouvriers de l’usine Krasny Kotelchtchik), Taganrog (I. G. Taranov, 1929-1930), bât. 107, rue Aleksandrovskaïa, 2016

William Brumfield William Brumfield

Cité des tchékistes (I. P. Antonov, V. D. Sokolov, 1932-1934), bât. 69/1, perspective Lénine, Ekaterinbourg, 1999

William Brumfield William Brumfield

Cité des tchékistes, Ekaterinbourg, 1999

William Brumfield William Brumfield

Ensemble sportif Dynamo, (Maison de la culture physique, V. D. Sokolov, 1929), bât. 12, rue Vassili Eriomine, Ekaterinbourg, 2017

William Brumfield William Brumfield

Siège de la Cour d’arbitrage, Tcheliabinsk (hôtel, I. Ippolitov, 1934), bât. 55, perspective Lénine, Tcheliabinsk, 2003

William Brumfield William Brumfield

Dans cette autre publication, découvrez onze chefs-d’œuvre de l’architecture soviétique hors de Russie

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.