Pommes de terre sautées aux champignons: plaisir coupable de tout Russe

Si un Russe a envie de préparer un dîner savoureux et pas très « sain », il fera sauter des pommes de terre ! Ni des frites, ni de la purée, non ! Des pommes de terre sautées.

Pour accompagner ce plat, n’importe quelle sorte de champignons convient, par exemple les chanterelles ou encore les agarics. Hmmm, quel arôme.

Qui plus est, certains adorent manger ce plat directement dans la poêle.

