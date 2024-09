Recette facile au quotidien de soupe de potiron aux pommes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Malgré le fait que la soupe de potiron ne peut pas être qualifiée de plat national russe, les habitants du pays lui rendent hommage et la cuisinent avec plaisir en automne avec le monde entier. Le fait est que la citrouille est souvent cultivée dans les datchas (maisons de campagne russes), car elle est très nutritive, bonne pour la santé et peut être conservée longtemps en hiver.

En règle générale, en Russie, la citrouille est simplement coupée en tranches et cuite au four, puis consommée avec d’autres plats. Cependant, si nous parlons de soupe, il est fort probable que, comme dans d’autres pays, elle soit combinée avec les légumes les plus courants, tels que les pommes de terre et les oignons. Le goût particulier de cette recette est obtenu en ajoutant des pommes, sans lesquelles il est difficile d’imaginer une table russe à l’automne.

Ingrédients :

pulpe de potiron – 1 kg

pommes de terre – 2 pièces

pommes – 2 pièces

oignon – 2 pièces

ai – 3 gousses

huile d’olive

sel, poivre et poudre de curry

Préparation :

Pelez le potiron et retirez les graines. Coupez sa pulpe coupée en petits morceaux.

Épluchez et coupez des pommes de terre.

Émincez finement l’oignon et l’ail.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole à fond épais et faites revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit bien doré.

Ajoutez le potiron et l’ail et faites frire également.

Ajoutez les cubes de pommes de terre et quelques brins de thym, faites revenir, versez 1,2 litre d’eau bouillante et portez à ébullition.

Faites bouillir la soupe pendant 15 minutes, puis passez au mixeur et ajoutez du sel et du poivre.

Épluchez et coupez les pommes.

Faites revenir dans l’huile pendant 2-3 minutes et ajoutez du sel, du poivre et de la poudre de curry à votre convenance.

Versez la soupe de potiron en ajoutant une cuillerée de pommes dans chaque plat.

