La vodka a-t-elle aidé l’Armée rouge à vaincre les Allemands?

Le commissaire du peuple (équivalent de ministre) pour la Défense Kliment Vorochilov a alors proposé de donner aux militaires 100 grammes de vodka et 50 de lard par jour pour qu’ils puissent se réchauffer compte tenu des conditions climatiques rudes en hiver.

C’est ainsi que sont nés les fameux « 100 grammes du commissaire du peuple ».

Après la fin de la guerre contre les Finlandais, la pratique a cessé, pour reprendre seulement un an et demi plus tard. Le Comité d’État à la défense a en effet ordonné le 22 août 1941 de distribuer 100 grammes de vodka aux soldats se trouvant en contact immédiat avec l’ennemi.

La distribution régulière d’alcool était censée aider les combattants à surmonter l’énorme stress. En outre, l’alcool fort était rapidement assimilé par le corps, se transformant en une quantité importante d’énergie et permettant de reconstituer rapidement les dépenses énergétiques.

Dans certains détachements, l’on distribuait de l’alcool aux soldats juste avant le début d’une attaque, dans d’autres, après les combats, tandis que certains en voyaient très rarement.

Le lieutenant supérieur Fiodor Ilitchenko écrivait : « Sans alcool, il était impossible de vaincre… le gel. Les dits cent grammes du front sont devenus plus précieux que les obus et sauvaient les soldats contre les gelures, car ils passaient souvent la nuit dans un champ par terre ».

Le soldat Alexandre Grinko disait pour sa part : « De ce que je m’en souvienne, la vodka était distribuée juste avant l’attaque… Ce sont les jeunes qui en buvaient avant tout. Ensuite, ils pénétraient directement sous les balles et périssaient. Ceux qui avaient survécu à plusieurs combats étaient très prudents avec la vodka ».

Après la Victoire, les « 100 grammes du commissaire du peuple » ont été supprimés dans l’Armée rouge, mais tous les soldats revenus du front n’ont pas su abandonner l’habitude de boire au quotidien.

