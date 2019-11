Quand Soviets et Finlandais s’effrayaient mutuellement en pleine guerre d’Hiver à coup de propagande

Russia Beyond

La tâche de la machine de propagande soviétique consistait à créer une terrifiante image de l’invincible Armée rouge, et ce, dans le but de supprimer toute résistance dans l’esprit de l’ennemi et d’élever le moral de ses propres troupes. Les Finlandais ont quant à eux fait de leur mieux pour convaincre les soldats russes de fuir ou de se rendre.