Comment Kliment Vorochilov est devenu le maréchal numéro un d'URSS

« Et le premier maréchal nous mènera au combat ! », disait une chanson soviétique célèbre à propos de Kliment Vorochilov. Formellement, il n’a pas été le premier Maréchal de l’Union soviétique, puisqu’au même moment que lui, le 20 novembre 1935, ce grade important a été attribué à quatre autres commandants. Cependant, dans la conscience collective, Vorochilov a atteint une place à part, bien plus importante que ces collègues.

Kliment Vorochilov Sputnik Sputnik

Kliment Vorochilov avait, en effet, bien plus d’influence que les autres commandants. Depuis 1925, il était à la tête du département militaire du pays, comme commissaire du peuple (équivalent de ministre) aux Affaires militaires et maritimes de l’URSS au départ, puis, à partir de 1934 – comme commissaire du peuple à la Défense.

D’autre part, Vorochilov était un compagnon et un ami proche du plus « grand chef et maître » Joseph Staline, qu’il avait rencontré encore durant la guerre civile. Le leader soviétique appréciait la capacité d’exécution et la fidélité personnelle de Vorochilov.

Vorochilov lors d'une réunion avec de jeunes membres de la Ligue communiste Ivan Chaguine Ivan Chaguine

La protection de Staline a grandement aidé Vorochilov dans la seconde partie des années 1930, lorsque ce dernier est entré en conflit avec son adjoint, un maréchal ambitieux et carriériste – Mikhaïl Toukhatchevski. Leur point de vue sur les méthodes d’augmentation de la capacité de défense du pays divergeait, et, comme chacun avait ses sympathisants, la direction militaire et politique de l’URSS craignait la division.

En fin de compte, Staline a soutenu l’idée de son ami de longue date. En 1937, le « Napoléon Rouge », Toukhatchevski, et quelques-uns de ses sympathisants chefs de guerre ont été arrêtés, accusés de comploter un coup d’État, et fusillés peu après.

Staline et Vorochilov portant des costumes ethniques Sputnik Sputnik

Pour remercier Staline, Vorochilov a pris activement part aux répressions massives qui venaient de commencer dans le pays contre le personnel de commandement de l’Armée rouge. Il envoyait vivement aux organes du NKVD des listes de commandants sujets à l’arrestation avec la résolution de saisir en vitesse toutes les « crapules ». Lorsque son ami Iona Iakir, commandant de premier rang arrêté, lui a adressé une lettre, clamant son innocence, Vorochilov a déclaré : « Je doute de l’honnêteté d’un homme malhonnête ».

Vorochilov a personnellement signé 185 listes de fusillades. Au printemps 1939, seulement deux des cinq maréchaux de l’Union soviétique étaient encore en vie, l’un d’eux étant Kliment Vorochilov.

Les principaux commandants militaires soviétiques dans les années 1930 Archives photo-cinématographiques d'État, Krasnogorsk/russiainphoto.ru.

Sous Vorochilov au poste du Commissaire du peuple à la défense, l’Armée rouge s’est éloignée du principe de la milice territoriale désuet au profit d’un système de cadres. Elle était régulièrement approvisionnée en armement moderne. De plus, un entraînement de masse du personnel de commandement a débuté, ainsi que le système d’entraînement prémilitaire des jeunes. Une grande avancée a été faite dans le développement de la marine et des troupes aéroportées.

Cependant, la difficile et sanglante guerre d’Hiver des années 1939-1940 contre la Finlande a démontré, que les forces armées soviétiques n’étaient pas aussi menaçantes que ce qu’elles voulaient faire croire. Des problèmes colossaux avec la gestion des troupes, leur approvisionnement, leur entraînement au combat et la coordination des postes et des unités ont été soulevés. Le niveau de formation du personnel de commandement s’est avéré insuffisant, et le commissariat du peuple à la Défense a « révélé une grande négligence ».

Vorochilov lors d'exercices militaires MAMM/MDF/russiainphoto.ru

La capacité de Kliment Vorochilov à diriger son département efficacement a souvent été remise en doute par d’autres commandants de guerre. Ainsi, en plus de Toukhatchevski, il a été activement critiqué par le maréchal Gueorgui Joukov.

« Il faut dire que Vorochilov, le commissaire du peuple de l’époque, était peu compétent dans son rôle. Il est resté amateur dans les questions de guerre et n’y connaissait rien en profondeur et sérieusement », affirmait le célèbre commandant.

Kliment Vorochilov accueille les participants d'un défilé militaire. Gueorgui Petroussov/Sputnik Gueorgui Petroussov/Sputnik

La manière dont les troupes soviétiques se sont montrées lors de la guerre d’Hiver a forcé Staline à revoir son rapport au maréchal. En mai 1940, Kliment Vorochilov a ainsi été suspendu de son poste, qu’il occupait depuis quinze ans.

Pourtant, le « petit-père des peuples » ne comptait pas priver son fidèle favori du pouvoir. Vorochilov a obtenu le poste de président du Comité de défense au Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, qui s’occupait des plus importantes questions sur la capacité de défense de l’État.

Le maréchal Kliment Vorochilov Roman Karmen/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Après le début de la guerre contre l’Allemagne nazie, Staline a accordé à Vorochilov une chance de faire ses preuves en tant que chef militaire, mais son commandement des troupes au front Nord-Ouest et à celui de Leningrad a mené à l’avancée des troupes ennemies jusqu’aux portes de la ville. Par la suite, le maréchal a plus d’une fois visité les fronts en tant que représentant du siège du Haut-commandement Suprême et a fourni de l’aide lors de la préparation d’opérations militaires, mais n’a plus été amené à commander en tant que tel.

Vorochilov s’est montré bien plus efficace en automne 1942 en tant que commandant en chef du mouvement des partisans. De par ses efforts, un système efficace de commandement des forces partisanes a été établi, beaucoup de problèmes liés à l’entraînement des cadres, à la sécurité de l’approvisionnement etc. ont été résolus. Par la suite, il a été placé à la tête du comité des Trophées et a participé à la conférence de Téhéran.

Vorochilov et Khrouchtchev en Crimée МАММ/MDF/russiainphoto.ru

Vorochilov, dévoué, est resté près du leader jusqu’à sa mort en 1953, mais après le décès de son protecteur, n’a pas perdu de poids politique. Quatre ans plus tard, il a rejoint le groupe anti-parti en essayant de priver Nikita Khrouchtchev du pouvoir.

La tentative fût ratée, mais Kliment Vorochilov a eu de la chance. En tant qu’unité indépendante, le vieux maréchal ne représentait aucun danger pour Khrouchtchev, et celui-ci n’a pas essayé de l’exclure du Parti communiste, comme cela a été le cas pour les autres membres du groupe anti-parti. Peu de temps après, Vorochilov a pris sa retraite et a consacré les dernières années de sa vie à l’écriture de ses mémoires.

le maréchal de l'Union soviétique Kliment Vorochilov Vassili Malychev Vassili Malychev

