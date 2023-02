La vodka a-t-elle réellement été inventée par le chimiste russe Mendeleïev?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La thèse de doctorat de Dmitri Mendeleïev, Considérations sur la combinaison de l’alcool et de l’eau (1865), n’avait initialement rien à voir avec la vodka. Le scientifique tentait de découvrir la raison de la diminution de la quantité de liquide lorsque des parties égales d’alcool et d’eau sont mélangées. Pourquoi, alors, croit-on encore qu’il a joué un rôle dans la création de la célèbre boisson russe ?

Qui est Mendeleïev ?

Le grand scientifique russe Dmitri Mendeleïev est devenu célèbre dans le monde entier en tant que créateur du Tableau périodique des éléments (1869) ou, plus communément appelé, le tableau de Mendeleïev.

Il a découvert la loi périodique et créé un tableau qui comprend tous les éléments connus, leurs propriétés chimiques et physiques et qui permet également de comprendre le lien entre eux. Aujourd’hui encore, les scientifiques l’utilisent dans leur travail, mais il est si simple et si clair que le tableau est également étudié à l’école.

Toutefois, avant cela, en choisissant le sujet de sa thèse de doctorat, il avait décidé d’étudier un phénomène qui n’avait encore été expliqué par personne.

Personne ne pouvait comprendre pourquoi le volume du liquide est inférieur à la quantité initiale lorsque l’on mélange des parts égales d’alcool et d’eau. En bref, le scientifique a découvert que les molécules de ces deux substances interagissent et que les molécules d’eau remplissent l’espace entre celles d’alcool – scientifiquement, cela s’appelle la « contraction » et c’est pourquoi le volume final est plus faible que les volumes primaires séparés initiaux.

Ainsi, Mendeleïev a été impliqué dans l’étude scientifique de la production correcte de la vodka. Cependant, selon ses biographes, il ne buvait rien d’autre que du vin rouge sec et avait l’habitude de dire : « Je ne connais le goût de l’alcool qu’en tant que chimiste, tout comme le goût de n’importe quel autre poison ».

D’où vient donc ce mythe ?

La vodka existe en Russie depuis le XIVe siècle environ. À ce jour, aucun historien ne peut affirmer l’année précise de son invention. On l’appelait vin de pain, polougar, gorelka, pennik – la vodka était une boisson artisanale assez populaire. Le problème, cependant, était que des breuvages très différents pouvaient être appelés vodka.

En 1894, les autorités ont décidé de soumettre la production de vodka à un contrôle strict et d’établir un nouveau monopole. Et même si la vodka était en fait conçue en mélangeant de l’alcool et de l’eau, la question était de savoir quelle devait être la proportion correcte.

Traditionnellement, la vodka était préparée avec 50% d’alcool et 50% d’eau – un tel mélange donnait 41%-42% de degrés d’alcool. Dans la pratique, cette proportion n’était pas non plus respectée, et la force de la boisson alcoolisée obtenue pouvait considérablement varier.

Néanmoins, les connaisseurs sont arrivés à la conclusion que le meilleur titre de vodka en termes d’effet sur une personne devrait être exactement de 40%.

Cependant, comment y parvenir ? Pour produire de la vodka à 40% précisément, les producteurs ont mis en œuvre la découverte de Mendeleïev. Au lieu de mélanger certains volumes, ils ont commencé à peser les ingrédients – de cette façon, le processus de contraction n’altère pas la teneur en alcool. Ce mélange a été breveté sous le nom de « vodka spéciale moscovite ».

