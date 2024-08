Combien de fois les Russes ont-ils capturé Berlin?

Les troupes russes et soviétiques ont pris la ville à trois reprises. Cela ne leur a jamais coûté autant de sang qu’en 1945.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1760

Forces alliées de l'Autriche et de la Russie à Berlin Alexandre von Kotzebue Alexandre von Kotzebue

La première fois que les habitants de Berlin ont vu des soldats russes entrer dans leur ville, c’était le 9 octobre 1760, pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763). Lors de ce conflit, le royaume de Prusse a affronté les forces unies d’Autriche et de Russie.

L’occupation de la capitale prussienne par les troupes russes et autrichiennes n’a duré que jusqu’au 12 octobre. Après avoir appris que l’armée du roi Frédéric II, forte de 70 000 hommes, avançait vers eux, les alliés ont en effet précipitamment quitté la ville.

1813

Anton Hoffmann Anton Hoffmann

L’apparition suivante de troupes russes à Berlin a eu lieu le 4 mars 1813, lors de la guerre de la Sixième Coalition antifrançaise. À cette époque, la Prusse s’était déjà détachée de Napoléon et avait rejoint le tsar Alexandre Ier.

Les habitants de la ville ont accueilli les Russes avec joie. « Sur le visage de chacun se lisait un sentiment de joie et d’affection des plus vifs, et aucun pinceau ne suffirait à exprimer cet admirable tableau... », a témoigné le général Pierre Wittgenstein.

1945

Sergueï Chimanski Sergueï Chimanski

Au printemps 1945, les nazis ont transformé Berlin en une forteresse imprenable. L’Armée rouge a dû prendre littéralement chaque rue et chaque bâtiment au prix de combats acharnés.

Plus les troupes soviétiques s’approchaient du centre de la capitale du Troisième Reich, plus la résistance devenait féroce. Néanmoins, le 30 avril, la bannière rouge a été hissée sur le Reichstag et, le 2 mai, la garnison de Berlin a capitulé.

Ce succès a coûté la vie à plus de 80 000 soldats soviétiques.

Dans cet autre article, découvrez comment l’URSS a perçu la chute du mur de Berlin.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.