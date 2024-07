Recette de l’Extrême-Orient russe de cuisse de lapin aux cèpes et à la sauce de canneberge

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous vous proposons une recette locale de viande de lapin cuisinée avec des cèpes, des canneberges aigres et des pignons de pin, créée par Alexandre Kazakevitch, le chef du restaurant Millionka, situé à Vladivostok (9 000 km à l’est de Moscou). L’association parfaite de saveurs pour un délicieux dîner fait maison !

Ingrédients :

cuisse de lapin – 300g

vin blanc – 100ml

thym frais – 10g

huile végétale – 50ml

pomme de terre – 50g

carotte – 50g

petits pois – 50g

poivre noir – 5g

crème fraîche – 60g

fromage suluguni – 30g

pignons – 10g

canneberges – 50g

sucre – 30g

romarin – 5g

cèpes – 50g

miel – 20g

beurre – 20g

Préparation :

Mélangez le vin, le thym, le sel, le poivre et l’huile. Plongez la cuisse de lapin dans la marinade pendant 8 à 10 heures.

Coupez la pomme de terre et la carotte épluchées en morceaux, faites-les bouillir jusqu’à mi-cuisson et plongez-les dans de l’eau glacée.

Versez l’huile végétale dans une poêle chaude et ajoutez la pomme de terre et la carotte. Faites-les frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Ajoutez les petits pois et les cèpes, réduisez le feu. Ajoutez la crème, le poivre et le vin blanc. Faites cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Ajoutez les canneberges, le sucre, le romarin et l’eau (100ml) dans une casserole. Portez à ébullition, réduisez le feu et faites réduire la sauce de moitié.

Badigeonnez la cuisse de lapin avec le mélange de miel et de beurre. Mettez au four pendant 20 minutes à 140°C.

Placez la garniture et le gigot dans un plat résistant à la chaleur et mettez au four pendant 5 minutes à 180°C.

Retirez du four, saupoudrez de suluguni râpé et remettez au four jusqu’à ce que le fromage soit cuit. Décorez le plat avec les pignons, la sauce de canneberge et le thym.

Dans cet autre article, découvrez notre recette des goloubtsy, choux farcis russes au nom d’oiseau.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.