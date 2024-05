En images: dix vues époustouflantes de Vladivostok

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pont de la Corne d’Or

Legion Media Legion Media

La meilleure vue sur cette merveille d’ingénierie se trouve sur la colline du Nid d’aigle (Orlinoïé Gnezdo), le point le plus élevé de la partie historique de la ville. Vous pouvez accéder à ce point d’observation à pied ou en funiculaire. Il est impossible de résister à la tentation de prendre des selfies avec cette vue.

Baie de la Corne d’Or

Legion Media Legion Media

Lorsque les fondateurs de la ville sont arrivés dans cette zone (au milieu du XIXe siècle), ce paysage leur a rappelé l’estuaire de la Corne d’Or à Istanbul, bien connue des Russes. Il a par conséquent été décidé de l’appeler ainsi. La meilleure façon de voir les navires (y compris de vrais vaisseaux militaires), les voiliers et les yachts, c’est depuis l’eau – en outre, vous pourrez voir une fois de plus le pont de la Corne d’Or sous un nouvel angle.

Phare Tokarevskaïa kochka

Legion Media Legion Media

C’est sans aucun doute la carte de visite de Vladivostok, et l’un des plus anciens phares de Russie. Il est situé sur une île en remblai, à laquelle l’on accède par une digue étroite qui est périodiquement immergée. Cependant, les bloggeurs ne sont pas gênés par cela et ils marchent à travers le vent et l’eau jusqu’au phare pour prendre la meilleure photo. Même les locaux sont émerveillés par cet endroit, le bout symbolique de la terre où commence l’océan Pacifique.

Montagne Krestovaïa

Legion Media Legion Media

À Vladivostok, les montagnes sont petites – on les qualifie plus souvent de collines. Néanmoins, malgré leur taille modeste, il sera difficile d’y grimper. Toutefois, depuis la « montagne » Krestovaïa, vous aurez une vue imprenable sur la baie de la Corne d’Or, son pont et toute la ville.

Phare de Bassarguine

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Cet autre phare indique le début du détroit de ce Bosphore extrême-oriental. Il est situé sur un rocher élevé, séparé du rivage par un mince isthme. Depuis la mer, il est entouré de récifs. C’est un spectacle envoûtant !

Pont de l’île Rousski

Alexeï Baïakov (CC BY-SA 3.0) Alexeï Baïakov (CC BY-SA 3.0)

Un autre pont épique dont la vue est à couper le souffle. Il était, lors de son inauguration en 2012, considéré comme le plus long pont à haubans du monde !

Domaine public Domaine public

Cette structure gigantesque relie la partie continentale de la ville à l’île de Rousski. La nuit, il est illuminé aux couleurs du drapeau russe. Le pont est d’ailleurs représenté sur le billet de 2 000 roubles.

Baie Rynda

Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

Cette baie située à l’extrémité de l’île Rousski est tout simplement synonyme de sérénité : la mer, la nature intacte et la verdure luxuriante. En outre, l’on y trouve le plus simple des restaurants, où même le président russe Vladimir Poutine a déjeuné !

Île Ouchi

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Cette île pittoresque fait partie de l’archipel Impératrice-Eugénie, qui comprend l’île Rousski et plusieurs autres au sud de Vladivostok. Toutes sont réputées pour leur nature et la diversité de leur flore. Or, Ouchi est également célèbre, entre autres, pour sa forme : il s’agit de deux rochers sortant de l’eau et reliés par un isthme.

Batteries de canons

Legion Media Legion Media

Vladivostok est avant tout un port militaire, c’est pourquoi des dizaines de batteries militaires, qui ne sont plus actives aujourd’hui, sont situées le long de la côte sinueuse. L’une des plus puissantes est la batterie Vorochilov sur l’île Rousski, et les plus belles vues sont celles des batteries Novossiltsevskaïa et Nazimovskaïa, situées aux deux extrémités du pont Rousski.

Plage de verre

Dimasigida12 (CC BY-SA 4.0) Dimasigida12 (CC BY-SA 4.0)

Sur les photos, l’on a l’impression qu’il s’agit d’un endroit magique, parsemé de milliers de bouts de verre multicolores. Et c’est presque le cas. Cependant, l’histoire de son origine n’est pas si romantique : pendant de nombreuses années, s’est trouvée ici une décharge pour les débris de verre, porcelaine et carrelage. La mer les a polis jusqu’à ce qu’ils deviennent lisses, les transformant en une curiosité populaire. En réalité cependant, d’ici quelques décennies, il est prévu que ce site étonnant disparaisse en raison de l’érosion par l’eau des fragments colorés.

