Situé littéralement à deux pas de l’artère principale de la Venise au Nord, la perspective Nevski, il est un restaurant qui a changé au fil des siècles de nom, et finalement, dans les années 1930, a reçu celui de Metropol. Sous l’Empire russe, ce lieu était souvent visité par le favori de la famille impériale, Grigori Raspoutine, et pendant l’ère soviétique, Léonid Brejnev y tenait ses réunions. Et ce n’est pas du tout surprenant, car le restaurant est devenu célèbre pour son menu exquis, perfectionné par un chef soviétique nommé Oleg Babikov.

L’une des cartes de visite culinaires était les escalopes, affectueusement appelées « Metropolki ». Il s’agissait de filets de poulet farcis au foie de poulet, dont tous les visiteurs raffolaient. Un équivalent tout prêt de ce plat pouvait également être acheté au magasin culinaire situé au restaurant pour le déguster directement à la maison.

Malheureusement, le légendaire Metropol, qui a survécu à la révolution, à la Première Guerre mondiale et à la Grande Guerre patriotique, n’a pas résisté à l’effondrement de l’URSS. Cependant, de nombreuses recettes, dont celle des célèbres escalopes, sont toujours populaires et occupent une place particulière dans la cuisine russe.

Ingrédients :

poitrine de poulet (filet) – 600g

foie de poulet – 300g

beurre – 100g (ou ½ tasse d’huile)

œuf – 1 pièce

oignon – 1 pièce

farine

huile

mélange de poivre et de sel

chapelure

Préparation :

Coupez l’oignon et faites-le frire dans du beurre ou de l’huile. Faites frire le foie dans une casserole séparée pendant 5 à 7 minutes avec de l’huile ou du beurre. Ajoutez l’oignon au foie et cuisez pendant 1 à 2 minutes. Hachez le foie et l’oignon dans un hachoir à viande ; ajoutez le sel, le poivre et le beurre. Coupez la poitrine de poulet en morceaux, et broyez jusqu’à ce qu’elle devienne très mince. Placez le mélange de foie dans le filet, et formez des boulettes. Enduisez les escalopes de farine, trempez dans l’œuf puis la chapelure. Faites frire les escalopes dans l’huile ou le beurre.

