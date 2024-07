Ce pain d’épices russe «coincé dans les dents» de Napoléon

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Des pâtisseries semblables aux prianiks (pains d’épices russes) sont apparues en Russie vers le IXe siècle et étaient appelées « pain au miel ». Les habitants du pays aimaient tellement ce régal au goût unique et à la longue durée de conservation, qu’ils ont inventé de nombreuses recettes uniques pour sa préparation. Pour essayer un prianik russe aujourd’hui, vous pouvez vous rendre dans les régions de Toula, d’Arkhangelsk, de Vladimir et autres. Les pains d’épices préparés dans la première est peut-être le plus connu en Russie et à l’étranger.

Cependant, ils avaient autrefois un concurrent sérieux : le prianik de la région de Smolensk, ou plus précisément de la ville de Viazma (220 km à l’ouest de Moscou). Il était plusieurs fois plus petit, mais cuit à partir d’ingrédients de meilleure qualité. En plus de sa pâte incroyablement savoureuse, il était célèbre pour sa garniture au miel, aux noix, à la confiture de framboises et de prunes.

Le pain d’épices de Viazma est entouré de nombreuses légendes. Ainsi, selon l’une d’elles, une charrette de pain d’épices similaire aurait été envoyée par Ivan le Terrible en cadeau à la reine d’Angleterre. De plus, les habitants de la région de Smolensk aiment plaisanter en disant qu’un prianik de Viazma s’est coincé dans les dents de Napoléon lors de sa campagne de Russie !

Nous ne vous dirons pas avec certitude si Ivan IV a tenté de conquérir le cœur d’Elizabeth Ire d’une manière aussi inhabituelle, mais le fait que le pain d’épices de Viazma reste coincé dans les dents n’est certainement pas vrai. Il a une consistance de pâte très agréable qui fond dans la bouche, et la légende de Napoléon raconte seulement allégoriquement qu’en 1812, dans ces endroits, les troupes russes ont offert une résistance particulièrement féroce aux Français.

Ingrédients :

farine – 480g

miel – 85g

sucre – 300g

beurre – 100g

eau – 65g

œuf – 1 pièce

bicarbonate de soude alimentaire – ¼ de cuillère à café

épices (cannelle, gingembre, noix de muscade, cardamome, clou de girofle, selon vos goûts) – 1 cuillère à café

confiture – 300g

amidon de maïs – 3 cuillères à soupe

eau – 50g

Préparation :

Mettez le miel, une partie de sucre (200g), le beurre et l’eau dans une casserole et chauffez-les à une température de 70-80°C, en remuant constamment.

Éteignez le feu et ajoutez progressivement la moitié de la farine et toutes les épices. Mélangez activement le tout avec une cuillère et laissez reposer à température ambiante.

Ajoutez l’œuf, le bicarbonate et le reste de la farine à la masse refroidie en fouettant.

Formez une boule, enveloppez-la dans du film plastique et mettez-la au réfrigérateur pendant plusieurs heures ou toute la nuit.

Mélangez la confiture et l’amidon de maïs dans une casserole et allumez le feu. Remuez constamment jusqu’à épaississement, mais ne portez pas la masse à ébullition.

Recouvrez la garniture avec du film alimentaire et laissez refroidir au réfrigérateur.

Préchauffez le four à 250°C.

Divisez la pâte en plusieurs petits morceaux à raison de deux morceaux par pain d’épices. Prenez-en un et placez-le dans un moule, puis ajoutez-y une cuillère à café de la garniture et recouvrez le tout avec un autre petit morceau de pâte. Scellez les bords.

Retirez le prianik du moule et posez-le sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé.

Répétez la procédure avec les prianiki suivants.

Faites-les cuire pendant 5-7 minutes, puis abaissez la température à 200°C et laissez-les dans le four encore 10 minutes.

Commencez maintenant le glaçage en mélangeant 50g d’eau et 100g de sucre. Faites chauffer ce mélange jusqu’à ce que le sucre se dissolve.

Prenez un pinceau, couvrez les prianiki avec le glaçage dès que vous les sortez du four et laissez-les refroidir. Priatnovo appetita !

