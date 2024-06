Recette de kvas à base de pain de seigle et de raisins secs

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le kvas est une boisson russe traditionnelle, préparée par fermentation à base d’eau, de farine et de malt ou de pain de seigle, ainsi que de baies et de fruits. Ses premières mentions en Russie remontent à 988 et sont associées au règne du prince Vladimir. Selon la chronique, lors de la christianisation du pays, il a ordonné « de distribuer au peuple de la nourriture, du miel et du kvas [traduit de la langue russe ancienne littéralement par "boisson aigre"] ». On ne sait pas d’où Vladimir a obtenu la recette du kvas, car des boissons similaires existaient auparavant à l’étranger, mais il était tellement apprécié par ses fidèles sujets qu’au XIe siècle, il était devenu répandu dans toute la Rus’.

Aujourd’hui, le kvas est toujours très populaire parmi les Russes et existe sous de nombreuses formes dans le pays. Il se boit séparément – comme boisson – ou ajouté à la célèbre soupe froide appelée « okrochka ». Le kvas peut être trouvé dans n’importe quel magasin russe, mais si vous souhaitez une version authentique, il est préférable de la préparer à la maison.

Depuis le Moyen Âge, l’on croit que le kvas renforce et tonifie le corps, et cela est vrai, car il contient de nombreuses bactéries probiotiques bénéfiques. Apprenons l’une des recettes simples de cette boisson, qui vous permettra de déguster du kvas sans visiter la Russie !

Ingrédients pour 1,5 litre :

eau – 1,5l

pain de seigle – 150g

sucre – 80g

raisins secs – 20g

gaze (serviette en coton)

carafe de 2l

Préparation :

Faites sécher la chapelure de seigle au four à 130 ℃ pendant 20 minutes. Incorporez le sucre dans l’eau chaude. Attendez jusqu’à ce que le liquide soit tiède. Mettez la chapelure et les raisins secs dans un bocal. Remplissez d’eau. Couvrez de gaze et conserver dans un endroit à température ambiante et sombre pendant 3-4 jours. Quelques jours plus tard, vous verrez le processus de fermentation démarrer. Filtrez le kvas. Versez-le dans un bocal à couvercle hermétique et mettez-le au réfrigérateur.

