Pourquoi y a-t-il tant de duvet de peuplier à Moscou?

En juin, la capitale de la Russie se fait traditionnellement littéralement envahir de duvet de peuplier, pour le plus grand malheur des personnes allergiques, qui se mettent à tousser, pleurer et se gratter. Leur enfer dure près de deux semaines.

L’on n’a commencé à planter des peupliers à Moscou que durant les années 1950-1960, lors de l’apparition de nouveaux quartiers. Pour les mettre en verdure, il a été proposé de choisir le peuplier baumier. Non seulement ils poussent vite, mais ces arbres, dont la région d’origine est l’Amérique du Nord, se sentent à l’aise dans le climat de la partie européenne de la Russie.

Valeri Charifouline/TASS Valeri Charifouline/TASS

Cependant, les peupliers baumiers peuvent être mâles ou femelles, et seulement ces dernières produisent de l’akène plumeux (nom réel de ce fameux duvet) avec leurs graines. Or, la recommandation de faire pousser uniquement des mâles n’a pas toujours été suivie compte tenu de l'ampleur des chantiers et de la précipitation. En outre, beaucoup de ces arbres n’ont pas été plantés par les services municipaux, mais par les résidents pendant les fameux soubbotniks (les samedis soviétiques, où les citoyens apportaient leur aide pour les travaux municipaux).

Alexandre Alpatkine/TASS Alexandre Alpatkine/TASS

Selon une autre version, certains peupliers mâles auraient changé de sexe en conséquence de la politique d’élagage de leur cime et, aujourd’hui, près de la moitié des 600 000 peupliers plantés à Moscou donneraient de l’akène. L'on trouve également ces arbres dans d’autres villes de l’ex-URSS, mais dans la capitale de la Russie, ils sont plus répandus qu’ailleurs.

En fait, le peuplier est un arbre utile : il purifie et hydrate l’air de la ville. Cependant, le problème est que, parallèlement, son duvert transporte du pollen et de la poussière allergènes.

