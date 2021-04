En images: qu’est-ce que le soubbotnik, cette tradition communautaire d’URSS?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Enlever la neige, les ordures et les feuilles, planter des arbres et des fleurs ; maintenant, ce sont les autorités municipales et les éco-activistes qui le font, mais en Union soviétique, chaque printemps, la quasi-totalité de la population était obligée d'effectuer un travail non rémunéré pour améliorer les alentours de leur immeuble, de leur école ou de leur université après l'hiver. L'événement était appelé « soubbotnik » – le plus souvent, il avait lieu le samedi (« soubbota » en russe), jour officiellement non travaillé.

Au début, il s'agissait d'une activité bénévole, qui chargeait les gens de l'enthousiasme d’œuvrer pour le bien commun. Ceux qui ne voulaient pas sortir pouvaient être taxés de paresseux. Plus tard, les soubbotniks sont devenus obligatoires, et il arrivait souvent que même les écoliers soient obligés de nettoyer les alentours de leur école après les heures de cours.

Les premiers soubbotniks ont vu le jour à l'aube du nouvel État soviétique et ont fait l’objet d’une active propagande. Du 1er avril au 1er mai 1920, a été mené ce que l’on a appelé le « Mois rouge du travail ».

Des soubbotniks sont toujours organisés de nos jours, mais ils n'ont pas la même ampleur qu'avant et sont purement volontaires.

Affiche « Tous au soubbotnik » Konstantin Kouzguinov Konstantin Kouzguinov

Affiche « Pionniers [équivalent soviétique des scouts] et écoliers ! Aidez à planter de nouveaux jardins dans les villes et villages. "Les gars, suivez-moi !" », 1955 Sofia Nizova-Chablykina, éditions IZOGUIZ Sofia Nizova-Chablykina, éditions IZOGUIZ

Vladimir Lénine lors d’un soubbotnik au Kremlin. Reproduction Ignatovitch/Sputnik Ignatovitch/Sputnik

Soubbotnik sur une voie ferrée, Petrograd (ancien nom de Saint-Pétersbourg), 1919 Viktor Boulla/MAMM/MDF Viktor Boulla/MAMM/MDF

Travail de la tourbe lors d’un soubbotnik, 1920 Musée historique d’État de l’Oural du Sud Musée historique d’État de l’Oural du Sud

Portrait de groupe lors d’un soubbotnik, 1932 Mikhaïl Smodor/« Komstromskaïa starina » Mikhaïl Smodor/« Komstromskaïa starina »

Soubbotnik d’extracteurs d’or dans l’Oural, 1935 Musée historique d’État de l’Oural du Sud Musée historique d’État de l’Oural du Sud

Soldats à un soubbotnik, années 1950 russiainphoto.ru russiainphoto.ru

Soubbotnik dédié au verdissement d’un village, 1958 Musée historique d’État de l’Oural du Sud Musée historique d’État de l’Oural du Sud

Enfants nettoyant les alentours à un soubbotnik, 1959 Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev

Employés de la réserve naturelle de Sikhote-Alin, dans l’Extrême-Orient russe, durant un soubbotnik, années 1960 Réserve naturelle de Sikhote-Alin Réserve naturelle de Sikhote-Alin

Soubbotnik dans la ville de Tchita, années 1960 Vladimir Ivanets/Archives de Natalia Beregovaïa Vladimir Ivanets/Archives de Natalia Beregovaïa

Ouvriers du bâtiment lors d’un soubbotnik à Moscou, années 1960 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Soubbotnik printanier à Moscou, 1963 Galina Sanko/MAMM/MDF Galina Sanko/MAMM/MDF

Soubbotnik à Moscou : des écoliers et professeurs plantent des arbres dans un square. 1964 Lev Oustinov/Sputnik Lev Oustinov/Sputnik

Soubbotnik près du mémorial « Héros de la bataille de Stalingrad », 1969 Iouri Evsioukov/Sputnik Iouri Evsioukov/Sputnik

Soubbotnik en 1970 Izraïl Ozerski/Sputnik Izraïl Ozerski/Sputnik

Employées de l’hôtel Moskva lors d’un soubbotnik près du Kremlin, 1970 Sergueï Soubbotine/Sputnik Sergueï Soubbotine/Sputnik

Travailleurs d’une usine de la région de Vologda lors d’un soubbotnik, 1971 Iouri Voronov/Union des musées de Tcherepovets Iouri Voronov/Union des musées de Tcherepovets

Soubbotnik sur le territoire d’un hôpital militaire à Moscou, 1971 Archives de Nikolaï Ekimov Archives de Nikolaï Ekimov

Des écoliers plantant des arbres au printemps, 1972 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Des étudiants lors d’un soubbotnik communiste dans les rues de Moscou, 1969 Boris Ouchmaïkine/Sputnik Boris Ouchmaïkine/Sputnik

« Où est mon grand râteau ? », 1975 Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Habitants du Tadjikistan soviétique lors d’un soubbotnik, 1978 Vsevolod Tarassevitch/Sputnik Vsevolod Tarassevitch/Sputnik

Ingénieurs d’une usine à un soubbotnik, 1981 Archives des Charypov-Afanassiev Archives des Charypov-Afanassiev

Étudiants de l’Université d’État de Moscou plantant des arbres près de leur résidence universitaire, 1984 Marina Voronina Marina Voronina

