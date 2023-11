Des artichauts aux kiwis: huit fruits et légumes poussant en Russie contre toute attente

Il n’est pas rare que l’on considère qu’en Russie le mercure ne remonte que rarement au-dessus des -50°C et qu’il n’est possible d’y cultiver que des pommes de terre et betteraves. Or, si dans certaines régions, le climat est vraiment rigoureux, ce n’est pas le cas ailleurs. Dans le présent article, nous avons dressé une liste de fruits, légumes et épices exotiques qui, non sans surprise, poussent dans ce pays.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kiwi

Antagain/Getty Images Antagain/Getty Images

C’est la Chine, ou plus précisément la province de Shaanxi, qui est considérée comme le berceau de ce fruit. Or, outre l’empire du Milieu, ce sont le Chili, la France, la Grèce, l’Italie et la Nouvelle-Zélande qui figurent sur la liste de ses principaux exportateurs. En Russie, le kiwi est cultivé dans la région de Krasnodar (sud) et en Crimée. En outre, l’on trouve plusieurs variétés de plus petite taille dans l’Extrême-Orient russe.

Curcuma et safran

Science Photo Library/Getty Images; Mr. Ilkin/Getty Images Science Photo Library/Getty Images; Mr. Ilkin/Getty Images

À première vue, ces épices sont très éloignées de la cuisine russe. Quand l’on dit « safran » c’est l’Inde, l’Espagne, l’Iran ou le Maroc qui viennent à l’esprit. Et pourtant, aussi bien le curcuma que le safran sont cultivés non sans succès dans les régions du sud de la Russie – dans le Caucase et en Crimée. Qui plus est, l’on en exporte à l’étranger !

Fruits de la passion

Carina Darjan/500px/Getty Images Carina Darjan/500px/Getty Images

Connu pour sa saveur douce, ce fruit sud-américain aime les climats chauds. C’est dans le sud de la Russie, avant tout dans la région de Krasnodar, qu’il est cultivé et, selon les agriculteurs locaux, les fruits cueillis ici peuvent, par leur taille et leur douceur, faire concurrence à ceux des tropiques. Il convient tout de même de préciser que la plantation est au stade expérimental et n’a pas encore atteint l’échelle industrielle.

Amarante

fcafotodigital/Getty Images fcafotodigital/Getty Images

L’amarante est activement cultivée en Amérique du Sud, ainsi qu’en Chine, aux États-Unis et dans quelques pays africains et européens. Un fait curieux : en Russie, cette plante était activement utilisée dans la cuisine et lors de rites religieux encore dans l’ancienne Rus’, où elle représentait l’un des symboles de l’immortalité, de la force et de l’essor. Or, au XVIIIe siècle, sous Pierre le Grand, son importance a terni et la plante a cédé sa place dans la cuisine au blé et au riz.

C’est au cours de ces vingt dernières années que l’intérêt pour ce produit bénéfique pour la santé a commencé à revenir. Heureusement, le climat de la Russie centrale, du sud de la Sibérie et de l’Extrême-Orient, convient à sa culture. Ici, quelques 90-120 jours doux suffisent pour que la plante pousse et mûrisse.

À ne pas manquer : Quand l’URSS échangeait son mousseux et sa vodka contre du Pepsi-Cola américain

Artichaut

LuVo/Getty Images LuVo/Getty Images

Si ce légume est habituel sur les tables européennes, en Russie, il ne jouit pas d’une popularité excessive. Mais dire qu’il est méconnu serait exagéré – on raconte qu’à l’issue de sa grande ambassade en Europe, Pierre Ier ne se mettait pas à table, si des artichauts n’étaient pas servis au déjeuner. De nos jours, l’on en cultive dans des exploitations privées de la région de Krasnodar.

Margose

Liudmila Chernetska/Getty Images Liudmila Chernetska/Getty Images

Également connue sous le nom de melon amer ou momordique, cette plante, dont le berceau est les tropiques de l’Asie du Sud-Est, est cultivée non sans succès en Russie. Par sa saveur, elle rappelle la citrouille un peu amère et sert de base à plusieurs plats savoureux.

Asiminier

hawk111/Getty Images hawk111/Getty Images

Originaire de l’Amérique du Nord, l’asiminier est toujours exotique en Russie, et ce, malgré sa rusticité. L’asiminer, avec ses gros fruits de couleur crème, pousse sur des sols pauvres et peu supporter des gels allant à -30°C, si bien que les jardiniers les plus hardis en plantent même dans la région de Moscou. Néanmoins, cette plante se sent évidemment mieux sur le littoral de la mer Noire.

Jujube

ranasu/Getty Images ranasu/Getty Images

Lui aussi originaire de la Chine, ce fruit n’apprécie pas trop le froid russe – la température minimale qu’il peut supporter est de -15°C. Et même s’il est cultivé en Extrême-Orient et en Sibérie, il donne un meilleur rendement dans le sud du pays, plus précisément dans le Kouban et le Caucase du Nord.

Les variétés venues du centre et du nord de la Chine sont populaires. Sans prétention, elles poussent même sur un sol pauvre et n’ont pas besoin d’être couvertes en hiver et donnent des fruits petits mais doux.

Dans cette autre publication, nous parlons d dix denrées surprenantes que la Russie exporte

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.