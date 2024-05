Cinq habitudes écologiques adoptées en URSS

De nos jours, l’élan écologique est à la mode et l’on renonce progressivement aux sacs en plastique et l'on opte pour le recyclage, tout… comme jadis en URSS.

Faire ses courses avec son propre sac

En URSS, les sacs plastiques n’étaient pas disponibles en abondance, et l'on allait par conséquent faire ses courses avec un petit sac en filet appelé avoska (nom provenant du mot « avos », signifiant « peut-être », c’est-à-dire « un sac au cas où »). Ils ne prenaient pas de place, se rangeaient facilement dans une poche et pouvaient supporter jusqu’à 70 kilos.

Réparer au lieu de jeter

Maksimov/Viktor Chernov/Sputnik Maksimov/Viktor Chernov/Sputnik

En URSS, beaucoup de choses étaient en déficit et l’on déployait des efforts pour préserver ce que l’on avait déjà. Personne ne jetait sa veste en raison d’une fermeture éclair déraillée. Il n’était pas rare que l’on donnât une nouvelle vie aux objets : une ancienne robe pouvait être recousue en jupe et des serviettes usées faisaient office de chiffons de nettoyage.

Emballage écologique

En URSS, le lait et le kéfir (boisson lactée fermentée) ne s’achetaient qu’en brique triangulaire en carton ou en bouteille de verre réutilisable, tandis que le fromage et les saucisses étaient simplement recouverts de papier artisanal.

Recyclage du verre et du carton

Tous les écoliers et étudiants soviétiques collectaient par ailleurs le papier usagé et les livres non nécessaires pour les recycler. Ces matières étaient alors appelées makoulatoura. L’on organisait même des compétitions pour déterminer qui en récolterait le plus. Le papier était ensuite transformé en carton.

D’autres personnes durant l’ère soviétique rassemblaient les bouteilles en verre et les apportaient à des points spéciaux dans les magasins. Avant de les y envoyer, il fallait alors les laver et en retirer les étiquettes.

Soubbotniks

Boris Kavashkin/TASS Boris Kavashkin/TASS

Beaucoup de citoyens soviétiques nettoyaient eux-mêmes les espaces publics dans les zones résidentielles. Dans la Russie contemporaine, cette tradition perdure et des volontaires nettoient des cours et des forêts entières.

Dans cet autre article, nous nous intéressions à la façon dont la Russie entend s'attaquer à son problème de déchets.

