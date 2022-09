Les Moscovites se sont-ils convertis au tri sélectif des déchets? (sondage)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que le tri des déchets pourrait devenir obligatoire à l’échelle du pays dès 2026, selon une proposition, actuellement à l’étude, du ministère russe des Ressources naturelles et de l’Environnement, et que cette pratique s’est généralisée à Moscou depuis le 1er janvier 2020, lorsqu’ont été installées dans chaque cour d’immeuble des bennes distinctives pour ordures, à quel point cette démarche s’est-elle ancrée dans le quotidien des habitants de la capitale ? Pour le savoir, le site d’offres d’emploi Superjob a mené un sondage auprès des locaux ; en voici les résultats.

Tout d’abord, il en ressort que la grande majorité (68%) des Moscovites se dit favorable au tri des déchets. 20% adoptent une position neutre, et seulement 5% se dressent contre cette procédure.

Cependant, dans les faits, seuls 46% des résidents avouent s’y adonner ; un taux toutefois supérieur aux 41% observés en 2020. 27% comptent s’y mettre, tandis que 27% n’envisagent aucunement de s’y consacrer.

Il est par ailleurs intéressant de noter que, de manière générale, la sensibilité à cette cause est plus forte chez certaines tranches de population : à savoir les femmes (72% à être favorables, contre 63% des hommes), les jeunes (72% à être favorables chez les moins de 34 ans, contre 65% chez les plus de 45 ans) et les individus à revenus élevés (69% chez ceux gagnant plus de 80 000 roubles (1 350 euros), contre 56% chez ceux touchant moins de 49 999 roubles (842 euros)).

Par ailleurs, 45% (40% en 2020) des Moscovites affirment s’efforcer d’utiliser plusieurs fois leurs sacs plastiques et 37% (37% en 2020) utiliser des sacs réutilisables et des sachets en papier plutôt que leur version plastique. 20% (21% en 2020) assurent privilégier les produits en matériaux biodégradables et 35% (31% en 2020) suivre les recommandations en matière de recyclage. 21% (19% en 2020) des locaux n’entreprennent toutefois rien pour réduire la quantité de leurs déchets.

