Comment la Russie entend-elle s'attaquer à son problème de déchets?

Chaque année, l'humanité produit plus de deux milliards de tonnes de déchets ménagers, ce qui menace de transformer la planète en un grand dépotoir. En Russie, le problème est également d'actualité, d'autant que le pays est à la traîne en matière de traitement et de recyclage. Cependant, il existe de nouvelles réglementations et initiatives visant à améliorer la situation.

En Russie, environ 70 millions de tonnes de déchets sont jetés chaque année – un poids comparable à 12 grandes pyramides de Gizeh. La superficie des décharges officielles augmente à elle seule de 400 000 hectares par an, soit plus que le territoire de Moscou et de Saint-Pétersbourg réunis. Si rien n'est fait, d'ici la fin de la décennie, cette superficie sera deux fois plus grande que la mer d'Azov.

Dans un centre de tri de Moscou Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Heureusement, il semble que le gouvernement veuille sérieusement résoudre ce problème : en 2018, un projet fédéral appelé « Ekologuia » (Écologie) a été lancé. La caractéristique la plus importante de ce plan est la création d'un système durable de traitement des déchets solides municipaux. D'ici 2024, la création de 220 nouveaux complexes modernes pour le traitement, le stockage et l'élimination des déchets est prévue. En outre, d'ici 2030, la quantité de déchets envoyés dans les décharges devrait diminuer de moitié, tandis que 100% d'entre eux seront triés, ouvrant ainsi la voie à un meilleur système de recyclage.

D'ici la fin de la décennie, plus d'un tiers de ce qui est considéré comme des déchets ménagers recevra de cette manière une seconde vie, devenant la matière première de nouveaux articles utiles. Par exemple, 400 canettes en aluminium peuvent être utilisées pour fabriquer un vélo d'enfant et seulement 25 bouteilles en plastique peuvent servir à fabriquer une veste en polaire. À l'heure actuelle, cependant, seuls 5 à 7% des déchets sont recyclés en Russie.

Dans un centre de tri de Moscou Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Dans un avenir proche, « Ekologuia » produira une carte contenant des informations sur les points de collecte des déchets les plus proches, afin que chacun puisse trouver rapidement les endroits où le verre, le papier, les piles, etc. peuvent être déposés à distance de marche dans sa région. Outre le fait de faciliter le recyclage pour les citoyens, « Ekologuia » vise également à sensibiliser les Russes à l'importance de concepts tels que la consommation durable, la circularité et le zéro déchet, afin de réduire à la base la production de déchets.

Un long chemin pour le traitement adéquat des déchets électroniques

Chargement pour recyclage de 1,5 tonne de piles à Moscou Agence Moskva Agence Moskva

Les déchets électroniques comprennent diverses formes d'équipements électriques et électroniques qui ont cessé d'avoir de la valeur pour leurs utilisateurs ou qui ne répondent plus à leur objectif initial. Ces déchets sont le résultat des progrès technologiques qui laissent derrière eux de vieux ordinateurs, portables, téléviseurs et autres appareils électroniques qui nécessitent des méthodes de recyclage spécialisées en raison de la présence de sous-produits toxiques. La majorité des déchets électroniques dans le monde sont recyclés dans les pays en développement, où les installations informelles et dangereuses d'extraction et de vente de métaux sont courantes.

Depuis le 1er mars 2022, il est interdit de jeter des appareils ménagers, des unités de systèmes informatiques ou des disques durs dans les conteneurs à ordures normaux en Russie. Ces articles devront être recyclés. Cependant, les infrastructures ne sont pas encore tout à fait en place pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Point de dépôt de déchets ménagers recyclables dans la région de Moscou Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

« Il existe très peu de points de recyclage pour la collecte des appareils ménagers dans les régions de Russie. Aujourd'hui, il y a certaines difficultés lorsqu'il s'agit d'envoyer des choses comme des téléviseurs, des réfrigérateurs, des ordinateurs et d'autres équipements pour le recyclage. Il existe plusieurs entreprises et sociétés qui récupèrent ces biens auprès des Russes, puis séparent le métal précieux du plastique et remettent toutes les pièces pour le recyclage », explique Ioulia Totskaïa, rédactrice en chef de ecowiki.ru (une plateforme en ligne visant à promouvoir un mode de vie écologique et à développer la communauté écologique en Russie).

Dans une usine de recyclage du plastique à Moscou Maxime Michine, service de presse du maire et du gouvernement de la ville de Moscou/Agence Moskva Maxime Michine, service de presse du maire et du gouvernement de la ville de Moscou/Agence Moskva

Les autorités municipales devraient mettre en place des points de collecte des déchets électroniques. Selon Totskaïa, un ou deux points de collecte par arrondissement suffisent. Si l'infrastructure nécessaire à l'élimination correcte des déchets électroniques est en place, les gens comprendront où apporter leurs vieux appareils ménagers sans risquer de se voir infliger une amende.

Le plastique peut être fantastique

Volontaires pour une collecte bénévole de déchets à Moscou Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Si le traitement des déchets électroniques pose toujours problème en Russie, les Russes font preuve d'une ingéniosité et d'une créativité croissantes en ce qui concerne le plastique. Les start-ups et les entreprises qui démontrent que les déchets des uns peuvent facilement devenir les trésors des autres ne manquent pas.

Oumnaïa Sreda (Environnement Intelligent) est une entreprise de Kaliningrad produisant du mobilier urbain, à l’instar de poubelles, bacs à fleurs et bancs, à partir de sacs plastiques usagés, de films d'emballage et de sable. À Ekaterinbourg, l'usine Ouraltermoplast transforme quant à elle le plastique en un polymère qui connaît une seconde vie sous la forme de panneaux colorés pour les terrains de jeux, les clôtures et le mobilier de jardin.

Chargement d'un lot de gobelets en papier pour un essai de recyclage dans une usine russe Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

De son côté, l'entreprise Aksion Rus, basée à Moscou, conçoit des matériaux innovants pour la superstructure des voies ferrées, tels que des traverses fabriquées à partir de plastique entièrement recyclé, ainsi que des matériaux pour réparer les traverses en composite et en bois – quelque 170 tonnes de matériaux sont utilisées pour chaque kilomètre de traverses ! La matière première provient des entreprises partenaires de la compagnie dans tout le pays.

Autre exemple – Galina Larina est une graphiste, une éco-activiste et la créatrice de la marque Plasticdoom. Elle a fabriqué elle-même une machine à fondre le plastique à l'aide de laquelle les sacs en plastique sont transformés en imperméables, sacs à dos, parapluies et chapeaux panamas.

Dans une usine de recyclage du plastique à Moscou Maxime Michine, service de presse du maire et du gouvernement de la ville de Moscou/Agence Moskva Maxime Michine, service de presse du maire et du gouvernement de la ville de Moscou/Agence Moskva

Cela dit, c'est encore un peu une goutte d'eau dans l'océan. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, environ 3,6 à 5 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année en Russie.

Ouvrir la voie à une Russie sans déchets

Durant une action écologique annuelle de tri des déchets à Moscou Artiom Korotaïev/TASS Artiom Korotaïev/TASS

Les initiatives telles que le plan national « Ekologuia » sont certainement les bienvenues en Russie. Toutefois, Ioulia Totskaïa prévient que lorsqu'il s'agit de l'objectif ambitieux de trier tous les déchets dans toutes les régions de Russie d'ici 2030, il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de devenir trop optimiste.

« Tout d'abord, nous devons penser à des infrastructures modernes. Le volume des déchets produits dans tout le pays est énorme. Pour garantir que 100% d'entre eux soient triés, il faut encore construire des centaines de centres de tri des déchets. Le deuxième point concerne la qualité du tri des déchets. Ce sont souvent des produits recyclables contaminés qui peuvent être triés, mais la question est de savoir en quoi ils peuvent ensuite être transformés. Il est nécessaire d'établir des chaînes de production, d'approvisionnement et d'achat de produits recyclés. Le troisième point consiste à renforcer les mesures visant à éviter et à réduire la production de déchets. Faire des achats responsables, opter pour des alternatives réutilisables aux récipients et emballages non recyclables à usage unique, et trier nos déchets avant qu'ils ne finissent en déchets mélangés sont autant de mesures importantes que nous pouvons prendre en tant qu'individus. Par exemple, les vêtements : si nous les jetons avec d'autres types de déchets, ils se saliront et ne pourront alors être qu’incinérés ou enterrés », ajoute-t-elle.

Dans une usine de recyclage du plastique à Moscou Maxime Michine, service de presse du maire et du gouvernement de la ville de Moscou/Agence Moskva Maxime Michine, service de presse du maire et du gouvernement de la ville de Moscou/Agence Moskva

Heureusement, quand on veut, on peut. Or, la société russe est prête pour des changements dans la gestion des déchets. Les citoyens sont en effet préoccupés par l'état de l'environnement. Selon une enquête menée par Greenpeace en 2020, les déchets plastiques figurent parmi les cinq problèmes environnementaux les plus préoccupants pour les Russes. Et bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour développer les infrastructures nécessaires au tri et au recyclage des déchets dans le pays, ces dernières années, de nombreux Russes ont décidé de prendre les choses en main et de devenir plus respectueux de l'environnement en adoptant la philosophie de la consommation consciente.

