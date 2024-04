Bouillie de semoule, ce petit déjeuner soviétique toujours populaire

Russia Beyond

La bouillie de semoule est apparue en Russie au XIIe siècle. À cette époque, c’était un véritable délice préparé avec l’ajout de légumes et de viande, réservé aux personnes riches. En URSS, la bouillie de semoule est devenue populaire en raison de son prix abordable et s’est imposée comme l’un des petits déjeuners sucrés les plus populaires pour les enfants. Aujourd’hui, les enfants russes en reçoivent aussi parfois au petit déjeuner à la maison, à la crèche ou à l’école. Lors de la préparation de la semoule, l’essentiel est d’éviter la formation de grumeaux durs, qui la rendent complètement immangeable. Suivez attentivement cette recette pour savourer le goût nostalgique de l’enfance en Russie !

Ingrédients :

1 litre de lait

6 cuillères à soupe de semoule

un peu de beurre

sel et sucre

fruits et baies

Préparation :

Rincez une casserole à l’eau froide, afin que le lait ne brûle pas. Portez le lait proche de l’ébullition et, tout en mélangeant, versez la semoule. Laissez cuire environ 5-7 minutes, en remuant de temps en temps. Retirez la casserole du feu, ajoutez un peu de beurre et mélangez à nouveau. Si besoin, ajoutez du sel et du sucre. Les fruits et baies s’intègrent également parfaitement à cette recette.

