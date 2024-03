Quels types de lait les Russes boivent-ils?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lait ordinaire

En Russie, même dans les petits magasins, vous pouvez acheter des briques de lait à longue durée de conservation, ainsi que du lait entier frais en bouteilles, qui peuvent être conservées au réfrigérateur quelques jours seulement après ouverture de l’emballage. En règle générale, le lait de vache russe contient entre 0,1 et 6% de matières grasses. Vous pouvez également y trouver du lait sans lactose, populaire dans le pays, ainsi que du lait de soja, de noix de coco, d’amande et de riz. Tout le lait en magasin est pasteurisé, mais sur certains marchés, vous pouvez acheter du lait cru.

Outre le lait de vache, les fermes laitières du pays produisent également du lait de chèvre. De plus, dans la région de Kostroma, vous pourrez déguster du lait d’élan.

Lait au four

Le « lait cuit », ou « lait cuit au four », est une boisson slave traditionnelle. Il est de couleur beige, a un goût doux et se conserve plus longtemps que le lait ordinaire. Cette boisson laitière est préparée en chauffant longuement le lait sans le porter à ébullition. Autrefois, elle était bouillie dans des pots en argile, puis mise dans un four en cours de refroidissement jusqu’au matin.

