Recette de tarte au fromage cottage d’une grand-mère russe

Le fromage cottage ou « tvorog » en russe est l’un des produits laitiers préférés des Russes. Ils adorent le savourer comme collation légère le matin ou pendant une pause déjeuner au travail, mais aiment également l’ajouter aux pâtisseries pour leurs donner une texture plus dense et une saveur riche et crémeuse. L’une des spécialités qui peuvent être préparées avec du fromage cottage est la tarte au tvorog. Les babouchki (grands-mères) russes maîtrisent parfaitement sa recette. Offrez-vous cette douceur sucrée, remplie de chaleur du foyer et de soins familiaux.

Ingrédients :

200g de tvorog

2-3 œufs

180g de beurre

3-4 cuillères à soupe de sucre

environ 2 verres de farine de blé

1 cuillère à café de sel

une bonne pincée de levure

un peu de sucre glace

vos fruits et baies préférés pour le fourrage

Préparation :

Mélangez le tvorog, le beurre tiédi, le sucre et le sel. Incorporez les œufs et remuez. Tamisez la farine avec la levure et pétrissez la pâte. Laissez-la reposer dans le frigidaire pendant environ 30 minutes. Coupez vos fruits et baies préférés puis saupoudrez de sucre glace. Formez le gâteau dans un moule, remplissez-le de garniture et enfournez pendant 30 à 40 minutes (190°C). Priatnovo appetita !

